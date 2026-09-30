Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego

RMF24

Sąd wydał list żelazny wobec b. wiceszefa MS Marcina Romanowskiego - poinformował mecenas Bartosz Lewandowski. „Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego M. Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach” - przekazała z kolei rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

„Mój Klient na terytorium Polski nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ENA 'upada', jeśli postanowienie Sądu się uprawomocni” - napisał na X Lewandowski, dodając, że sąd uznał, iż nie ma żadnego potwierdzenia Naddniestrza jako miejsca pobytu Marcina Romanowskiego.

Śledztwo może być kontynuowane z udziałem posła po jego stawiennictwie i leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości - przekazał mecenas.

Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną (...), czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy i jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie - skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne - wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy - skomentowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Wśród „nieskutecznych metod” sędzia wymieniła Europejski Nakaz Aresztowania (tzw. ENA).

Prokurator zapowiedział już, że postanowienie sądu ws. listu żelaznego dla b. wiceszefa MS Marcina Romanowskiego zostanie zaskarżone.

Jedną z tych kwestii było to, że pan (Romanowski) posługuje się fałszywą tożsamością, co przyznał we wniosku składanym do sądu. A także prokurator wskazywał na dotychczasową postawę pana podejrzanego, który po pierwsze wykorzystując chorobę uciekł z Polski, obawiając się, że zostanie wobec niego stosowane tymczasowe aresztowanie, a także już potem konsekwentnie ukrywał się najpierw na Węgrzech, a potem, jak twierdzi, na terenie Naddniestrza - zaznaczyła rzeczniczka SO w Warszawie.

Prokurator Piotr Woźniak przekazał, że jeśli postanowienie sądu ws. wydania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu się uprawomocni, spowoduje to "automatyczne" uchylenie wobec niego listu gończego i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Przesyłka z Tyraspolu

Informacja o wpłynięciu wniosku do warszawskiego sądu została podana 12 sierpnia. Z treści listu oraz danych na kopercie wynikało, że przesyłkę nadano w Tyraspolu, stolicy nieuznawanego separatystycznego i znajdującego się pod kuratelą Rosji regionu Naddniestrza w Mołdawii.

Obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, potwierdził, że jego klient wystąpił o list żelazny i złożył oświadczenie, iż przebywa poza terytorium Unii Europejskiej.

Premier Donald Tusk mówił później, że współpracujące z Polską służby państw regionu potwierdziły z „99-procentową” pewnością, że poseł PiS znajduje się w Tyraspolu.

18 sierpnia do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło stanowisko Prokuratury Krajowej oraz elektroniczne akta sprawy. Śledczy uznali, że wniosek Romanowskiego nie powinien zostać uwzględniony.

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak informował, że prokurator prowadzący sprawę nie uznał za uprawdopodobnione, iż Romanowski faktycznie przebywa w miejscu wskazanym we wniosku. Jak podkreślono, samo oświadczenie podejrzanego miało być niewystarczające.

Prokuratura zwróciła się do mołdawskich śledczych o międzynarodową pomoc prawną, aby ustalić, czy były wiceminister rzeczywiście przebywa w Tyraspolu.

Według PK dotychczasowa postawa procesowa Romanowskiego nie daje także gwarancji, że przestrzegałby warunków listu żelaznego. Prokuratura wskazuje, że polityk kwestionował legalność działań organów ścigania, opuścił Polskę, a następnie Węgry, oraz publicznie deklarował brak zamiaru powrotu do kraju w związku z prowadzonym postępowaniem.

Zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski, były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości za rządów PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów finansowanych ze środków funduszu. W jego sprawie warszawski sąd wydał – na wniosek prokuratury – Europejski Nakaz Aresztowania. Wydano także list gończy.

W grudniu 2024 roku ujawniono, że Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku lipca informowano z kolei, że węgierskie władze cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży.

Czym jest list żelazny?

List żelazny pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu, który przebywa za granicą, odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Wydaje go sąd.

Osoba objęta listem żelaznym musi zobowiązać się m.in. do stawiania się na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Nie może też bez zgody sądu opuszczać wyznaczonego miejsca pobytu w Polsce ani bezprawnie utrudniać postępowania karnego.