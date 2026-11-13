Weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o blokowanie treści w internecie

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Prezydent podpisał dziś sześć ustaw, ale zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Zdaniem Karola Nawrockiego, ustawa mogłaby łamać zasady wolności w sieci. „To weto to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą internet również niesie” - skomentował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym zawierających mowę nienawiści.

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

O zawetowaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X.



Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Druga z nich - pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych - została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.

Te przepisy w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej – mówił prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając weto wobec ustawy o usługach cyfrowych.

Podkreślał, że pierwsze weto przyniosło rezultaty. Rząd rozdzielił przepisy wprowadzające europejskie regulacje od tych, które pozwalały na blokowanie nielegalnych treści. Jednak, jak mówił Karol Nawrocki, na końcowym etapie prac rozszerzono kompetencje urzędników, a na to zgody prezydenta nie ma.

Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest ferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości - podkreślał prezydent w wystąpieniu.

Nie będę ulegał żadnym szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. To niemoralne i nieakceptowalne działanie. Państwo ma dziś szeroką paletę możliwości, by chronić obywateli przed przestępcami. Musi mieć tylko wolę, siłę i umiejętność, by z nich skutecznie skorzystać - uzasadnił Karol Nawrocki.

Jak dodał, jeśli jest potrzebne wzmocnienie przepisów, to rząd powinien przygotować odpowiednie propozycje, obecne - jak ocenił - nie są poprawą bezpieczeństwa, ale „próbą nadużycia władzy, by zabezpieczyć własne, polityczne interesy”.

Prezydent zaznaczył, że ustawa „w normalnych warunkach mogłaby trafić do oceny przez Trybunał Konstytucyjny”. Ale dziś Trybunału nie ma. Trzeba go dopiero odbudować. Weto było więc jedyną możliwością - dodał.

Ostry komentarz strony rządowej

„To weto to nie tylko wyrzucenie do kosza przepisów, ale przyzwolenie na hejt, nienawiść i śmierć, którą Internet również niesie. Za to wszystko Prezydent bierze osobistą odpowiedzialność” - skomentował tę decyzję w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ocenił weto prezydenta jako „skandaliczne".

„Prezydent po raz drugi zablokował ustawę, która miała chronić Polaków przed najgroźniejszymi przestępstwami w internecie. Namawianie do samobójstwa. Zlecenia zabójstwa. Materiały, które krzywdzą dzieci. To nie są opinie ani 'kontrowersyjne treści'. To są przestępstwa" - napisał na X Standerski.

Czego dotyczyła zawetowana ustawa?

Przyjęcie przepisów jest konieczne do wdrożenia w Polsce obowiązującego w krajach Unii Europejskiej Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który zaczął obowiązywać ponad dwa lata temu. Za brak tej implementacji grożą wysokie kary finansowe ze strony TSUE.

Zgodnie z zawetowaną nowelizacją sądy i właściwe organy miały wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiałyby się treści niezgodne z prawem, np. związane z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi, propagowaniem ustrojów totalitarnych, sprzedażą podróbek oraz nielegalnym handlem towarami.

Dostawcy usług internetowych, w tym np. platformy internetowe, musieliby blokować wskazane w decyzjach organów treści, ale użytkownicy, których treści ograniczono, mogliby złożyć wniosek o przywrócenie dostępu – jeśli doszłoby do błędnej blokady. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne byłoby skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych miał prowadzić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Od decyzji nakazujących ograniczenie dostępu do nielegalnych treści można byłoby odwołać się do sądu powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie byłyby wykonywane automatycznie przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie.

W szczególnie pilnych przypadkach decyzjom organów miałby być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna mogliby występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

Sześć ustaw z podpisem prezydenta

Jednocześnie prezydent poinformował dzisiaj, że podpisał sześć innych ustaw.

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. zmieniającą niektóre ustawy w celu wychowania patriotycznego.

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Ustawa o wychowaniu patriotycznym

Ustawa o wychowaniu patriotycznym wprowadza m.in. obowiązek organizowania przez szkoły wycieczek i wyjść do miejsc związanych z historią i polskimi tradycjami. Zapowiedział, że będzie chciał zaproponować rozwiązania, które uzupełnią te przepisy.

Ta ustawa i to zadanie wychowania w duchu miłości do ojczyzny wymagają dalszych inicjatyw. Potrzebujemy stabilnego finansowania szkół, dobrych programów nauczania i równych szans dla dzieci z wielkich miast i małych miejscowości – powiedział prezydent.

Prezydent zaznaczył, że podpisał ustawę, choć jego wątpliwości budzi także termin jej wejścia w życie. Wskazał, że powinna zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego, a nie od początku marca, tak by placówki mogły odpowiednio się przygotować.

Nie zamierzając blokować potencjalnie korzystnych rozwiązań, na przykład tych dotyczących szkolnych wycieczek, jednocześnie zapowiadam, że sam będę chciał zaproponować rozwiązania, które pozwolą uzupełnić te przepisy – powiedział Nawrocki.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek nowelizację ustawy o działaniach antyterrorystycznych, która nakłada na organizatorów wydarzeń specjalnych obowiązek poinformowania uczestników o możliwości ich weryfikacji przez policję i ABW.

Dzięki nowym przepisom służby mają sprawniej planować działania i skuteczniej reagować na zagrożenia, w tym o charakterze terrorystycznym.

Regulacja zakłada, że status wydarzenia specjalnego będzie mogło uzyskać wydarzenie o charakterze państwowym lub międzynarodowym organizowane przez najważniejsze organy państwowe, w tym prezydenta, marszałków obu izb parlamentu lub co najmniej jednego członka Rady Ministrów. Status taki ma być przyznawany po spełnieniu warunków określonych w ustawie, co będzie powodowało uruchomienie dodatkowych działań zabezpieczających, mających podnieść bezpieczeństwo.

Zgodnie z nowelizacją status wydarzenia specjalnego będzie przyznawał szef MSWiA po zasięgnięciu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanta głównego policji oraz komendanta Służby Ochrony Państwa.

Przyznanie lub odmowa przyznania statusu wydarzenia specjalnego będzie następowało po ocenie możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przyznanie wydarzeniu statusu wydarzenia specjalnego będzie następowało w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Przyznanie wydarzeniu statusu wydarzenia specjalnego będzie oznaczało możliwość uruchomienia szczególnych środków prewencyjnych. W takim przypadku szef MSWiA zapewni współpracę i będzie na bieżąco monitorował działania służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prawo farmaceutyczne - nowe regulacje dotyczą 12,5 tys. aptek w Polsce

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę znoszącą całkowity zakaz reklamy aptek. Nowe regulacje pozwolą na prowadzenie reklamy z ograniczeniami. Złamanie przepisów będzie wiązało się z karą do miliona złotych.

Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne – znosi obowiązujący od 2012 r. całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych, który został uznany za niezgodny z prawem unijnym. W 2024 r. Komisja Europejska skierowała w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W czerwcu 2025 r. TSUE orzekł, że polskie przepisy naruszają zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

Zgodnie z przyjętą w ustawie definicją reklamą apteki jest każda działalność polegająca na zachęcaniu do skorzystania z jej oferty w celu zwiększenia sprzedaży dostępnego w aptece asortymentu lub realizowanych w niej usług lub świadczeń.

Ustawa nakłada na branżę także szereg obostrzeń, w tym zakaz reklamy porównawczej i oferowania korzyści. Reklama nie będzie mogła być także skierowana do osób poniżej 18. roku życia oraz posługiwać się ich wizerunkiem lub głosem. Zakazane będzie także wykorzystywanie wizerunku lub głosu osób znanych, posiadających wykształcenie medyczne oraz farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia. W każdym przypadku chodzi o wizerunek lub głos faktycznej osoby lub wizerunek i głos wygenerowane cyfrowo.

Reklama nie będzie mogła zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty pociągnie za sobą brak poprawy lub pogorszenie stanu zdrowia. Reklama nie może wprowadzać w błąd oraz być łączona z informacjami, które nie dotyczą działalności apteki.

Naruszenie zakazów ma się wiązać z nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego kary w wysokości do miliona złotych. Jeśli zakaz reklamy naruszy więcej niż jedna apteka, np. z jednej sieci, to kara ma być nakładana na każdą aptekę osobno.

Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma brać pod uwagę okres, stopień i okoliczności naruszenia przepisów. Poprawka dodaje zapis dotyczący możliwości finansowych apteki podlegającej karze.

Nowe regulacje wpłyną na funkcjonowanie około 12,5 tys. aptek w Polsce, które dotychczas mogły przekazywać jedynie informacje o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia.

Ustawa zmniejszająca obowiązki eksporterów

W piątkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta RP podała, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie jasności przepisów oraz zmniejszenie obowiązków po stronie przedsiębiorców sprzedających towary i usługi za granicę. Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć zakres wykorzystania procedury OSS, dzięki której przedsiębiorca może rozliczać VAT należny w różnych krajach UE za pomocą jednej elektronicznej deklaracji składanej w państwie, w którym jest zarejestrowany do OSS.

Poza tym ustawa precyzuje zasady uznawania platform internetowych za podmioty ułatwiające sprzedaż. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy towary są dostarczane na terenie UE, a nabywca nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Skutkiem zmiany będzie to, że przepisy obejmą nie tylko konsumentów, ale także niektórych podatników zwolnionych z VAT.

Nowe przepisy mają też wprowadzić jasne zasady dotyczące limitu, który decyduje o miejscu opodatkowania sprzedaży wysyłkowej i niektórych usług świadczonych konsumentom (w Polsce 42 tys. zł). Przy obliczaniu limitu uwzględniana będzie sprzedaż wysyłkowa towarów do innych państw UE, jeżeli towary są wysyłane z państwa, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. Nie będzie natomiast uwzględniana sprzedaż z magazynu znajdującego się w innym państwie UE. Proponowane przez rząd rozwiązanie ma ułatwić przedsiębiorcom prawidłowe ustalenie, gdzie powinni zapłacić VAT.

W ustawie znalazły się zapisy, których celem jest jednoznaczne powiązanie systemu OSS z miejscem opodatkowania. Nowe prawo ma wprowadzić też prostsze zasady powstawania obowiązku podatkowego w OSS. VAT przy sprzedaży rozliczanej w procedurze OSS będzie co do zasady należny w momencie dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przedsiębiorca otrzyma wcześniej całość lub część zapłaty, np. zaliczkę lub przedpłatę, VAT od otrzymanej kwoty będzie należny już w momencie jej otrzymania.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie zasadniczo od 1 stycznia 2027 r.

Nieruchomości pod CPK

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o CPK, zakładającą przedłużenie do 8 lat okresu obowiązywania szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego na terenach ważnych dla inwestycji Port Polska - przekazała w piątek kancelaria prezydenta.

Zgodnie z ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym rząd może w drodze rozporządzenia wskazać gminy lub ich części, na których terenie stosowane będą szczególne zasady m.in. gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji, nabywania nieruchomości lub udostępniania nieruchomości na cele badań przyrodniczych.

Obecnie okres obowiązywania szczególnych zasad wynosi 4 lata. Zdaniem rządu przedłużenie ich obowiązywania do 8 lat ma dostosować przepisy do rzeczywistego harmonogramu przygotowania i realizacji inwestycji.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów tłumaczyła wcześniej, że w przypadku części inwestycji czteroletni okres może zakończyć się przed rozpoczęciem ich realizacji, co oznaczałoby konieczność zmiany sposobu zagospodarowania terenów, a także utrudniłoby pozyskiwanie nieruchomości i zwiększyło koszty inwestycji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.