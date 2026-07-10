Sondaż CBOS. Spore spadki dwóch czołowych partii, co z pozostałymi?

RMF24

Najnowszy sondaż CBOS. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lipca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 25,1 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość na 19,1 proc., a Konfederacja Wolność i Niepodległość na 15,2 proc. – wynika z najnowszego badania. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

KO utrzymuje przewagę, PiS i Konfederacja tracą

Według badania CBOS, największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska (25,1 proc.), choć jej wynik spadł o 3,4 pkt proc. w porównaniu z czerwcem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 19,1 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Trzecia jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera 15,2 proc. respondentów (wzrost o 2,4 pkt proc.).

Kto jeszcze przekroczyłby próg?

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc., spadek o 1,2 pkt proc.) oraz Nowa Lewica (5,3 proc., wzrost o 1,4 pkt proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego: Partia Razem (4,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,6 proc.), Polska 2050 RP (1,1 proc.) oraz debiutujące w sondażu ugrupowanie Centrum Polska (0,1 proc.).

Z badania wynika, że 15,7 proc. wyborców nie wie, na kogo oddałoby głos (wzrost o 1,2 pkt proc. od czerwca). Ujawnienia swoich preferencji odmówiło 2,2 proc. respondentów.

Udział w wyborach zadeklarowało 74,8 proc. badanych, co oznacza minimalny spadek w porównaniu z czerwcem.

Metodologia badania

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 6–8 lipca 2024 roku na próbie 1001 dorosłych Polaków, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc.) i internetowych (CAWI – 20 proc.). Wyniki dotyczące udziału w wyborach i preferencji partyjnych zostały przeważone wagą wyborczą.