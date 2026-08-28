Romanowski z pomocą Krala chciał uciec do Dubaju? Obrońca posła PiS reaguje

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Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości ukrywający się przed organami ścigania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, miał rozważać uzyskanie azylu w Dubaju - donoszą TVN24 i Wirtualna Polska. Co ciekawe, wsparciem w tej sprawie miał być dla niego Przemysław Kral - szef upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. „Nigdy nie zabiegałem i nie prosiłem mec. Krala, aby pomógł mojemu klientowi Marcinowi Romanowskiemu” - tak odpowiedział na najnowsze informacje obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski.

Dubaj miał być kolejnym przystankiem po Węgrzech?

Z informacji WP i TVN24 wynika, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski chciał uzyskać azyl w Dubaju, by wyjechać tam po zmianie władzy na Węgrzech. Pomóc miał w tym szef Zondacrypto Przemysław Kral.

„Miał w ZEA przetarte szlaki. Ludzie związani z Zondacrypto mówią nam, że ich były szef opisywał ścieżkę jako prostą: zakłada się spółkę, dostaje się wizę. Sam z niej korzystał, miał w Emiratach miejscową wspólniczkę” - podają media.

WP i TVN24 twierdzą, że kontakt z szefem Zondacrypto w imieniu Romanowskiego utrzymywał jego obrońca mec. Bartosz Lewandowski, który pełnił również funkcję pełnomocnika Krala. Dziennikarze opisują ich marcowe spotkanie w tej sprawie, po którym Kral miał dostać skan paszportu posła Prawa i Sprawiedliwości.

Plan ucieczki z Węgier do Dubaju ostatecznie się nie powiódł. Powodem miał być status Romanowskiego, który wiosną 2026 r. był poszukiwany listem gończym i objęty europejskim nakazem aresztowania. Według ustaleń dziennikarzy WP i TVN24, w takiej sytuacji nikt nie chciał założyć na niego spółki.

Adwokat Romanowskiego komentuje najnowsze doniesienia

Nie mam wiedzy, aby pan Przemysław Kral podejmował działania polegające na złożeniu w imieniu p. Marcina Romanowskiego, jako jego pełnomocnik, wniosku o wydanie prawa pobytu czy wizy rezydenckiej. Ja takiego wniosku nie składałem i nie mam w ogóle wiedzy, aby taki wniosek kiedykolwiek był złożony także przez inne osoby działające w kancelarii mec. Krala - stwierdził obrońca Marcina Romanowskiego Bartosz Lewandowski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Lewandowski przyznał, że reprezentował Marcina Romanowskiego i Przemysława Krala, jednak w przypadku szefa giełdy wypowiedział wszystkie pełnomocnictwa oraz upoważnienia do obrony „z uwagi na stwierdzenie braku zaufania”.

Adwokat ujawnił także w obszernym oświadczeniu, że sam należy do poszkodowanych w aferze Zondacrypto.

W późniejszym wpisie na portalu X Bartosz Lewandowski odniósł się do sprawy w znacznie ostrzejszy sposób.

„Nigdy nie zabiegałem i nie prosiłem mec. Krala, aby pomógł mojemu klientowi Marcinowi Romanowskiemu, a doradztwo w tym zakresie osobie, która przebywała legalnie na terytorium państwa UE posiadającego azyl polityczny, nie jest żadnym przestępstwem. Jeśli pan Romanowski chciał sprawę konsultować z innymi prawnikami, to miał do tego pełne prawo” - oświadczył. Dodał, że nie brał udziału w działaniach ws. jakiejkolwiek wizy dla posła PiS-u i nie wie, czy udzielił on pełnomocnictwa w tej sprawie Kralowi lub komuś z jego kancelarii.

Lewandowski podkreślił kilkakrotnie, że wielu informacji nie może ujawnić ze względu na tajemnicę obrończą. „Moje odpowiedzi dla panów redaktorów nie miały żadnego znaczenia - przekaz jest jasny: Lewandowski załatwiał Romanowskiemu ucieczkę” - napisał.

Obrońca Romanowskiego stwierdził też, że ewentualne uzyskanie przez Romanowskiego azylu w Dubaju „nie mogło się udać”.