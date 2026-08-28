„To było poza mną”. Adwokat odpiera zarzuty ws. Krala i Romanowskiego

RMF24

Bartosz Lewandowski - obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego, a do niedawna także szefa giełdy Zondacrypto Przemysława Krala - odniósł się na konferencji do stawianych mu medialnie zarzutów. Chodzi o nagłośnioną przez TVN24 i WP próbę załatwienia byłemu wiceministrowi sprawiedliwości azylu w Dubaju. „Nie uczestniczyłem w procedurze uzyskania jakiejś wizji” - zapewnił adwokat.

Z informacji WP i TVN24 wynika, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski chciał uzyskać azyl w Dubaju, by wyjechać tam po zmianie władzy na Węgrzech. Pomóc miał w tym szef Zondacrypto Przemysław Kral.

„Miał w ZEA przetarte szlaki. Ludzie związani z Zondacrypto mówią nam, że ich były szef opisywał ścieżkę jako prostą: zakłada się spółkę, dostaje się wizę. Sam z niej korzystał, miał w Emiratach miejscową wspólniczkę” - podają media.

Jestem dalej obrońcą i pełnomocnikiem Marcina Romanowskiego. Byłem do poniedziałku również pełnomocnikiem i obrońcą Przemysława Krala - oświadczył na spotkaniu z dziennikarzami mecenas Bartosz Lewandowski. Jak dodał, wypowiedział Kralowi umowę, bo uznał, że doszło do podważenia zaufania.

„Treść rozmowy jest objęta tajemnicą”

Odnosząc się do informacji medialnych, Lewandowski potwierdził, że w marcu 2026 r. Marcin Romanowski, Przemysław Kral i on spotkali się na terenie Węgier.

Wziąłem udział w tym spotkaniu. Treść rozmowy jest objęta tajemnicą obrończą - podkreślał. Lewandowski stwierdził, że nie zabiegał o spotkanie, ale nie chciał powiedzieć, kto był inicjatorem. Zapewniał, że był na miejscu jako obrońca osoby objętej ochroną międzynarodową.

Adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości powtórzył deklarację składaną m.in. na portalu X, że nie brał udziału w próbach załatwienia swojemu klientowi jakiejkolwiek wizy.

Kwestie kontaktów Krala z Romanowskim były poza mną. Nie byłem informowany o jakichkolwiek działaniach - powtarzał Lewandowski, przekonując, że Kral jest właścicielem kancelarii prawnej i w takim charakterze mógł doradzać Romanowskiemu.

Tak jak we wcześniejszym oświadczeniu adwokat Romanowskiego zwracał uwagę, że obowiązuje go tajemnica obrończa. Jest procedura, w której sąd może zapoznać się z treścią korespondenci, która stanowi tajemnicę obrończą - zastrzegł.

Lewandowski był też pytany o fakt, że sam stracił pieniądze zainwestowane w Zondacrypto. Nie chciał zdradzić, o jaką konkretnie kwotę chodzi.

Nikt mnie nie uprzedzał, że coś się dzieje niedobrego - zapewniał dziennikarzy. Dodał, że jeszcze wiosną uznawał medialne zarzuty wobec tej giełdy za nieprawdziwe.

Nie miałem prawa nie wierzyć mojemu klientowi - stwierdził.