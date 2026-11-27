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W ostatnim dniu wizyty w Chile prezydent Karol Nawrocki zwiedził chilijską kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM. Prezydent ocenił, że kopalnia osiągnęła ogromny sukces ekonomiczny – i jest to też „wielki sukces Polski”. Podkreślił, że „miedź jest surowcem strategicznym”.

Prezydent RP Karol Nawrocki z wydobytym w Polsce stopem miedzi otrzymanym od wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. Anny Sobieraj-Kozakiewicz podczas wizyty w kopalni Sierra Gorda w Chile. Fot. Adam Warżawa

Prezydent RP Karol Nawrocki z wydobytym w Polsce stopem miedzi otrzymanym od wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. Anny Sobieraj-Kozakiewicz podczas wizyty w kopalni Sierra Gorda w Chile. Fot. Adam Warżawa / PAP

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją trzydniową wizytę w Chile w środę. Wręczył odznaczenia przedstawicielom lokalnej Polonii, spotkał się z prezydentem Jose Antonio Kastem, a także z pełni Jose Manuelem Salazarem-Xirinachsem, sekretarzem wykonawczym CEPAL, czyli Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Nawrocki w Chile: Czas, by nadać nowy impuls naszym relacjom z Ameryką Łacińską Prezydent Karol Nawrocki wystąpił przed Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL) w Santiago. W swoim przemówieniu podkreślił, że nadszedł czas, by nadać relacjom Polski z Chile oraz innymi państwami Ameryki…

Na piątek, ostatni dzień chilijskiej wizyty prezydenta Polski, zaplanowano wizytę w kopalni miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM.

Nawrocki: Jest to też wielki sukces Polski

Dzisiaj stabilność oraz suwerenność energetyczna i rozwojowa są gwarancją ciągłości trwania państw takich jak Polska i Chile – mówił prezydent w trakcie wizyty.

Sierra Gorda to kopalnia odkrywkowa znajdująca się na pustyni Atakama w prowincji Antofagasta na północy Chile. Została uruchomiona w 2014 roku. W pierwszym półroczu 2021 roku kopalnia osiągnęła niezależność finansową – nie była już dofinansowywana przez KGHM; projekt wypracowuje dodatni kapitał dla spółki.

Prezydent Nawrocki ocenił, że kopalnia osiągnęła ogromny sukces ekonomiczny, ale też socjalny za sprawą prowadzonych na miejscu programów dla pracowników. Jak zaznaczył, jest to też wielki sukces Polski.

Obecność polskiego kapitału, polskich możliwości inżynieryjnych, intelektualnych, menadżerów, zarządców i przedsiębiorców sprawia, że sukces KGHM i waszych partnerów jest ogromnym sukcesem Polski – ocenił.

Jak zauważył, kopalnia stanowi też symbol przyjaźni między dwoma państwami oraz inwestycję ważną dla obu państw – ich teraźniejszości i przyszłości.

Miedź – surowiec strategiczny

Jak podkreślił Nawrocki, miedź jest surowcem strategicznym i krytycznym, istotnym dla wielu łańcuchów dostaw, który odpowiada za rozwój elektromobilności, infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczne i rewolucję technologiczną.

Miedź odpowiada za bardzo newralgiczne kwestie geoekonomiczne, gospodarcze, które przekładają się na suwerenność naszych państw – zaznaczy Karol Nawrocki

Jak zauważył, branża ta tym samym jest jednym z elementów decydujących także o bezpieczeństwie obu państw i rozwoju ich wspólnot narodowych.

Podkreślił, że Polacy i Chilijczycy mają to do siebie, że chcą osiągać kolejne pułapy rozwoju i inwestycji. Dlatego – zauważył – w kopalni Sierra Gorda przygotowywana jest inwestycja wprowadzającą 4. linię mielenia, która ma prowadzić do zwiększenia produkcji miedzi w kopalni o 20 proc.

Oświadczył, że bez ludzi taka inwestycja nie byłaby możliwa, dlatego tak bardzo liczą się inicjatywy społeczne realizowane w Sierra Gorda.

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas wizyty w odkrywkowej kopalni złoża miedzi i molibdenu Sierra Gorda. Fot. Adam Warżawa / PAP

Na koniec miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu

Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie wizyta w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, położonym na wzgórzu Cerro Murphy w Chile. To miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.