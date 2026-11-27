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„Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska!” - napisał na portalu X Jarosław Kaczyński. W ten sposób ocenił wyniki opinii biegłych, którzy ogłosili, że przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania. „Tusk i jego ludzie wybierają jedną, mocno wątpliwą opinię i w dodatku wybiórczo ją przedstawiają… pod tezę, że to nie Putin, a polscy piloci są odpowiedzialni za katastrofę” - napisał Kaczyński.

Prokuratura Krajowa przedstawiła w piątek wyniki kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu biegłych dotyczącej przyczyn katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Rzecznik prasowy PK, prok. Przemysław Nowak, poinformował, że według ekspertów, tragedia była efektem serii zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania. Kluczowe jest jednak stwierdzenie, że analiza wyklucza wybuch oraz jakąkolwiek inną formę zamachu lub sabotażu jako przyczynę katastrofy.

Kaczyński: Tylko ktoś całkowicie naiwny mógłby wierzyć, że to przypadek

Do wniosków biegłych odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na platformie X (dawniej Twitter) napisał: „Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska!”. Lider PiS zarzucił autorom opinii, że nie zbadali kluczowych dowodów – miejsca katastrofy, wraku oraz rejestratorów – i opierają się na rosyjskich ustaleniach. Według Kaczyńskiego, nawet sami eksperci przyznają, że zeznania świadków zebrane przez Rosjan mogą być wyreżyserowane, lecz mimo to nie poddają ich krytycznej ocenie.

Kaczyński podkreślił, że rząd Donalda Tuska wybiórczo przedstawia opinię biegłych, forsując tezę, iż za katastrofę odpowiadają polscy piloci, a nie Władimir Putin – co, jak twierdzi prezes PiS, od początku sugerowali Rosjanie.

„Tylko ktoś całkowicie naiwny mógłby wierzyć, że to przypadek” – dodał.

Głos prezydenckiego rzecznika i Antoniego Macierewicza

Wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że nie można formułować ostatecznych wniosków dotyczących przyczyn katastrofy, dopóki Polska nie odzyska wraku samolotu i dokumentacji z Rosji.

Podobne stanowisko zajął poseł PiS i były szef MON Antoni Macierewicz, który w 2016 roku powołał podkomisję do ponownego zbadania katastrofy. Macierewicz zarzucił prokuraturze, że przekazuje opinii publicznej jedynie fragmentaryczne informacje.

Katastrofa, która wciąż dzieli Polaków

Przypomnijmy, że 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się samolot Tu-154M z polską delegacją na pokładzie. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.

Polskie śledztwo w tej sprawie trwa nieprzerwanie od dnia tragedii i jest jednym z najdłuższych w historii prokuratury. W 2016 roku zostało przekazane do Zespołu Śledczego nr 1 w Prokuraturze Krajowej.