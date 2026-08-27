Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w sprawie trzech ustaw

Woda ze ścieków schłodzi elektrownie
Jedną ze zmian jest nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nowe przepisy umożliwią wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w okresach suszy, gdy poziom wód w rzekach drastycznie spada, a bezpieczeństwo energetyczne kraju staje się zagrożone.
Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta RP, ponowne wykorzystanie wody to praktyczny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowela określa warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa energetyczne, aby móc korzystać z wody odzyskanej ze ścieków, a także reguluje kwestie pozwoleń i opłat. Przedłużono również termin na wprowadzenie odpowiednich przyrządów pomiarowych do 2030 roku.
Większy nadzór nad bankami
Kolejna podpisana przez prezydenta ustawa to nowelizacja prawa bankowego. Od teraz Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała wyrazić zgodę nie tylko na powołanie prezesa, ale także członków zarządów i przewodniczących rad nadzorczych największych banków. Celem zmian jest zwiększenie odporności sektora bankowego na kryzysy i ograniczenie ryzyka systemowego.
Nowelizacja wdraża unijne pakiety CRD VI i CRR III, wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi kapitałowe oraz nowe zasady funkcjonowania oddziałów banków z państw trzecich. Wzmacnia także niezależność KNF i wprowadza surowe przepisy antykorupcyjne. Instytucje finansowe będą musiały uwzględniać czynniki ESG (na ich podstawie tworzone są ratingi) w zarządzaniu ryzykiem, a za naruszenia przepisów grożą dotkliwe kary.
Psy ratownicze oficjalnie w OSP
Trzecia nowelizacja dotyczy ochotniczych straży pożarnych i wprowadza jasne zasady wykorzystywania psów ratowniczych w akcjach ratowniczych. Psy OSP, po odpowiednim szkoleniu i egzaminie, będą mogły oficjalnie brać udział w działaniach ratowniczych, także wspólnie z innymi służbami.
Nowe przepisy porządkują stan prawny i formalnie włączają zespoły przewodnik–pies do systemu ratowniczego. Opiekunowie psów ratowniczych będą musieli przejść szkolenie na takich samych zasadach, jak opiekunowie psów służbowych Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany mają na celu docenienie i lepsze wykorzystanie potencjału kilkuset wyszkolonych psów, które każdego roku uczestniczą w setkach akcji ratunkowych.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Wszystkie trzy nowelizacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów prawa bankowego, które mają inne terminy wejścia w życie.