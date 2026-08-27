Nawrocki jedynym takim politykiem. Dwaj ministrowie depczą mu po piętach

RMF24

Komu najbardziej ufają Polacy? Pozycję na czele sondażu utrzymuje Karol Nawrocki, który w rankingu zaufania zdobył 50,2 proc. głosów. Miejsca na podium za prezydentem zajęli dwaj ministrowie rządu Donalda Tuska - wynika z badania IBRiS dla Onetu.

Karol Nawrocki jedyną taką osobą w rankingu

W opublikowanym w czwartek sierpniowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu Karol Nawrocki uzyskał 50,2 proc. wskazań pozytywnych. To o 1,1 pkt proc. mniej niż w lipcowym badaniu, ale Nawrocki - jak wskazał portal - pozostaje jedyną osobą w rankingu, której ufa więcej badanych, niż jej nie ufa. Brak zaufania do głowy państwa zadeklarowało 44,8 proc. badanych.

Na drugim miejscu uplasował się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie wzrosło o 2,1 pkt proc. - do 43,6 proc. Onet wskazał, że jest to największa poprawa zaufania w badaniu (ex aequo z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym), a także że jest to najlepszy rezultat Sikorskiego od lutego br. Nie ufa mu natomiast 46,1 proc. ankietowanych.

Trzecie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 41,1 proc. osób, czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż w lipcu. Onet podkreślił, że odsetek osób, które nie ufają liderowi PSL wzrósł o 5,2 pkt proc. i w sierpniu wynosi 50,2 proc. To pierwszy tak wysoki wynik od kilku miesięcy.

Premier Donald Tusk poza podium

Poza podium znaleźli się kolejno: premier Donald Tusk, któremu ufa 36,9 proc. respondentów (wzrost o 1,4 pkt proc.), a 58,9 proc. pytanych jest wobec niego nieufna; wicemarszałek Sejmu, współlider Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 35,5 proc. badanych (spadek o 4,4 pkt proc.), a nieufność wobec niego osiągnęła 50,8 proc.; marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z ufnością na poziomie 34,9 proc. wskazań (wzrost o 2,1 pkt proc.), nie ufa mu 60,1 proc. pytanych.

Kolejne miejsca – jak czytamy - przypadły: liderowi Rozwoju Plus, b. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (33,3 proc. ufności - wzrost o 1 pkt proc.), współliderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi (ufa mu 28,1 proc. respondentów - wzrost o 1,3 pkt proc.), wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu z PSL (27,4 proc. zaufania - spadek o 3,1 pkt proc.) oraz politykowi PiS Przemysławowi Czarnkowi (22,2 proc. zaufania - wzrost o 0,6 pkt proc.).

PiS z najniższym poparciem od lat. Zaskakujące wyniki nowego sondażu Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w sierpniu, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na największe poparcie wyborców, a Prawo i Sprawiedliwość zanotowałoby historycznie niski wynik. Najnowszy sondaż CBOS przynosi także niespodzianki wśród…

Gdzie Jarosław Kaczyński?

Za nim znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński (21,5 proc. zaufania - spadek o 4,5 pkt proc.). „To pierwszy tegoroczny sondaż IBRiS dla Onetu, w którym Kaczyński nie znalazł się w TOP 10” - wskazał Onet. Zaufanie do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego jest na poziomie 19,5 proc. (spadek o 2,4 pkt proc.), a do wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni wynosi 19,4 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Spadło zaufanie dla lidera Razem Adriana Zandberga (o 5,7 pkt proc do 18,8 proc.) oraz lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (o 7,2 pkt proc. do 17,7 proc.). Ranking zaufania zamyka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz — ufa jej 9,7 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany 21 i 22 sierpnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.