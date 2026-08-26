Nawrocki i Trump nie cieszą się sympatią Ukraińców. Są na końcu rankingu

RMF24

Prezydenci USA i Polski – Donald Trump oraz Karol Nawrocki – znaleźli się na końcu rankingu popularności zachodnich przywódców wśród Ukraińców. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez renomowaną agencję Rating Group na początku sierpnia 2026 roku. Mimo to, połowa respondentów nadal uznaje Polskę za kraj przyjazny Ukrainie.

Nawrocki i Trump z najniższymi notowaniami

Według badania, tylko 20 procent Ukraińców pozytywnie ocenia prezydenta Polski Karola Nawrockiego, podczas gdy aż 62 procent ma o nim negatywne zdanie. Jeszcze słabiej wypadł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump – zaledwie 16 procent respondentów wyraziło o nim pozytywną opinię, a aż 77 procent oceniło go negatywnie. To najniższe wyniki spośród wszystkich zachodnich liderów uwzględnionych w rankingu.

Dla porównania, jeszcze w lutym 2025 roku aż 72 procent ankietowanych pozytywnie oceniało poprzedniego prezydenta Polski, Andrzeja Dudę. Zmiana na stanowisku głowy państwa wyraźnie wpłynęła na pogorszenie wizerunku Polski w oczach Ukraińców.

Tusk i Merz z lepszymi notowaniami

Zdecydowanie lepiej wypadł premier Polski Donald Tusk – 45 procent respondentów ocenia go pozytywnie, a 35 procent negatywnie. Wśród innych zachodnich przywódców, na uwagę zasługuje wzrost popularności kanclerza Niemiec Friedricha Merza, którego pozytywnie ocenia już 64 procent Ukraińców (w porównaniu do 57 procent pozytywnych ocen dla Olafa Scholza w lutym 2025 roku).

Poprawiły się również notowania prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz przywódcy Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Premier Węgier Peter Magyar także zyskał uznanie – negatywnie ocenia go tylko 34 procent respondentów, podczas gdy jego poprzednik Viktor Orban miał aż 74 procent ocen negatywnych.

Polska wciąż przyjazna, ale z niższą pozycją

Polska jest postrzegana jako kraj przyjazny Ukrainie przez 50 procent badanych. 21 procent respondentów uznaje jednak stosunek Polski za wrogi.

Wyżej w zestawieniu znalazły się Francja (81 procent pozytywnych ocen), Wielka Brytania (80 procent), Litwa i Niemcy (po 77 procent) oraz Mołdawia (68 procent). Większość Ukraińców pozytywnie ocenia także Rumunię (56 procent) i USA (54 procent).

O badaniu

Sondaż przeprowadzony został przez Rating Group – jedną z największych i najbardziej doświadczonych instytucji badawczych na Ukrainie, działającą na rynku od 2008 roku. Wyniki badania rzucają nowe światło na postrzeganie zachodnich przywódców przez ukraińskie społeczeństwo i pokazują, jak zmieniają się sympatie polityczne w obliczu dynamicznej sytuacji międzynarodowej.