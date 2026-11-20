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Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek premiera Donalda Tuska, powołał ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera. Prezydent powołał też Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Domański czwartym wicepremierem w rządzie Tuska

Na wniosek premiera Donalda Tuska prezydent powołał w piątek ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera a Agnieszkę Bartol na minister funduszy i polityki regionalnej.

Domański został tym samym czwartym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska.

Na wcześniejszym briefingu szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker powiedział, że wydarzenie to ma charakter techniczny.

Gdyby to zależało od prezydenta...

Szefernaker oświadczył też, że gdyby decyzja zależała od prezydenta Nawrockiego, to „awansu dla ministra Domańskiego by nie było”.

Pan prezydent wręczy tę nominację dzisiaj, ale jasno chcę powiedzieć, że pełną odpowiedzialność za tę nominację bierze pan premier Donald Tusk, który to wystąpił z wnioskiem (...) do pana prezydenta o dokonanie zmian w składzie Rady Ministrów – powiedział Szefernaker.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas uroczystości w Kancelarii Prezydenta RP, fot. Marcin Obara / PAP

Agnieszka Bartol ministrem funduszy i polityki regionalnej

Prezydent powołał także Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. Zastąpiła ona na tym stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Prezydent jednocześnie odwołał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej.

W październiku premier Donald Tusk ogłosił decyzję o zaproponowaniu kandydatury Bartol, dotychczasowej stałej przedstawicielki RP przy Unii Europejskiej, po tym, jak tydzień wcześniej ówczesna szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu.