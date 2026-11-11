Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego z rodziną do swojego domu w Sopocie

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„Panie prezydencie, tak od serca chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią” - powiedział premier Donald Tusk podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie. „Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy” - dodał szef rządu.

Premier Donald Tusk Narodowe Święto Niepodległości spędza w Szczecinie. Szef rządu był obecny podczas chrztu i podniesienia bandery na promie „Bursztyn Unity”. Podczas swojego przemówienia szef rządu zwrócił się do prezydenta Nawrockiego.

Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie - powiedział premier Tusk.



Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią. Porozmawiajmy. Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy. Polska warta jest solidarności Polek i Polaków - zadeklarował premier.

Donald Tusk ze Szczecina pozdrawiał szczególnie gorąco Kraków i jego mieszkańców, cztery dni po krwawym zamachu w sercu miasta.



Wolność, niepodległość, bezpieczeństwo wymagają stałego wysiłku. Wszyscy bez wyjątku, niezależnie od poglądów, pochodzenia, wiary, wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polska była już zawsze silna, bezpieczna, wolna i niepodległa - powiedział Tusk.

Podkreślił, że Polska musi być zjednoczona wokół spraw najważniejszych.

Pamiętając o naszych bohaterskich policjantach, chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby Polska była nadal tym najbezpieczniejszym miejscem w Europie. Niech nigdy żaden Polak nie podnosi ręki na Polaka - zaapelował szef rządu.

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