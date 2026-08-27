„Powinniśmy wybrać trudniejszą drogę”. Biejat ostro o Berku i TK

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Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat w Porannej rozmowie w RMF FM odniosła się do wątpliwości wokół kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze niedawno był on ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Donalda Tuska. „Powinniśmy jako koalicja wybrać trudniejszą drogę, mniej opłacalną politycznie” - oceniła senatorka Lewicy.

Biejat o sytuacji w TK: Nie wierzcie w te opowieści

Magdalena Biejat podkreśliła w RMF FM, że ma bardzo dobre zdanie na temat prawniczych kompetencji Macieja Berka. Dodała też, że jego ewentualne powołanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie będzie niezgodne z prawem, a Lewica nie podjęła jeszcze decyzji, jak głosować w tej sprawie.

Nie ma w ogóle szansy na reset konstytucyjny. Nie wierzcie państwo w te opowieści, że jakikolwiek reset się wydarzy, bo nie ma możliwości utworzenia takiej większości konstytucyjnej, która mogłaby zmienić konstytucję, zmienić zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego albo w ogóle wykreślić go z naszego systemu - analizowała w RMF FM Biejat. Jak dodała, „jesteśmy skazani na TK”. W związku z tym władza powinna zrobić wszystko, by odzyskał on zaufanie Polaków.

Sposób na odzyskiwanie tego zaufania nie wiedzie przez powoływanie do Trybunału Konstytucyjnego czynnych polityków. To jest moje zdanie i takie zdanie będę wyrażała - oświadczyła wicemarszałek Senatu.

Powinniśmy jako koalicja wybrać trudniejszą drogę, mniej opłacalną politycznie. Z pewnością mniej spektakularną, nastawioną na długi marsz - przekonywała rozmówczyni Piotra Salaka. Jak wyjaśniła, chodzi o zgłaszanie ludzi spoza polityki i spokojne czekanie na naturalną wymianę kadr w Trybunale Konstytucyjnym.

„Zastanawia mnie wrzawa”. Tusk broni Berka Premier Donald Tusk wyraził swoje zdziwienie krytycznymi ocenami kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Czy Berek powinien się wycofać?

W ubiegłym tygodniu 9 organizacji społecznych, zajmujących się m.in. praworządnością, zaapelowało do Macieja Berka o wycofanie swojej kandydatury na sędziego TK.

Pod listem podpisały się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPW), Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon, Fundacja dla Polski/Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wolności, Lepsza Demokracja oraz Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Autorzy apelu ocenili, że wystawienie kandydatury Berka stawia pod znakiem zapytania rzetelność przywracania praworządności i dalsze powodzenie naprawy sądownictwa konstytucyjnego w Polsce.

Niezależnie od stanu upolitycznienia Trybunału, metodą naprawy tej instytucji nie może być jej „odbicie” lub „przejęcie” przez inną większość rządzącą. Istnienie Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy sądowniczej ma sens jedynie wówczas, gdy jest on niezależnym arbitrem - tłumaczyły organizacje społeczne.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu w grudniu 2023 r. W marcu 2025 r. stanął na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 r., przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, a w latach 2008-2015 - sekretarzem Rady Ministrów.

Maciej Berek jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.