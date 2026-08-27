Maciej Berek sędzią TK? Sondaż nie pozostawia złudzeń

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Prawie 60 proc. badanych nie popiera kandydatury byłego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - wynika z opublikowanego w czwartek przez „Rzeczpospolitą” sondażu pracowni IBRIS.

Ponad 1 tys. respondentów zapytano, czy jego wybór wpłynie na upolitycznienie sądownictwa i naruszy niezależność sędziów. Według 16,3 proc. badanych wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie narusza niezależności władzy sądowniczej i nie prowadzi do jej dalszego upolityczniania. Przeciwnego zdania było 59,7 proc. badanych.

„Rzeczpospolita” podkreśliła, że zdecydowana większość przeciwników powołania Berka na sędziego TK, bo 82 proc., to wyborcy opozycji. Wśród zwolenników koalicji rządzącej poparcie dla kandydatury byłego ministra wyraziło 37 proc. badanych, a 43 proc. było przeciw.

Według cytowanego przez dziennik prof. Macieja Gutowskiego z UAM w Poznaniu wyniki sondażu nie są zaskakujące. To wyjątkowo niefortunne, żeby prosto z rządu być kierowanym do orzekania w TK - powiedział rozmówca „Rz”.

Maciej Berek powinien się wycofać? Mocny list organizacji społecznych Nie widać końca kontrowersji wokół kandydatury Macieja Berka - do niedawna ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - do Trybunału Konstytucyjnego. „Apelujemy, by w trosce o niezależność sądownictwa konstytucyjnego wycofał swoją…

Kim jest Maciej Berek i jakie ma doświadczenie?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu w grudniu 2023 r. W marcu 2025 r. stanął na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 r., przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, a w latach 2008-2015 - sekretarzem Rady Ministrów.

Berek był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje (w latach 2009-2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Maciej Berek jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.