Niemcy piszą o historycznym tąpnięciu w Polsce. Koniec ery Kaczyńskiego i Tuska?

RMF24

Polska scena polityczna przechodzi dynamiczne zmiany. Według niemieckiego dziennika „Sueddeutsche Zeitung”, Prawo i Sprawiedliwość notuje historyczny spadek poparcia, a coraz większe wpływy zdobywają ugrupowania plasujące się na prawo od partii Jarosława Kaczyńskiego. Wzrost popularności Konfederacji i innych skrajnie prawicowych formacji stawia przed rządem Donalda Tuska nowe wyzwania i rodzi pytania o przyszłość polityczną kraju.

PiS w kryzysie – rekordowy spadek poparcia

Sytuacja polityczna w Polsce ulega gwałtownym zmianom. Prawo i Sprawiedliwość, które przez lata dominowało na polskiej scenie politycznej, obecnie doświadcza historycznego spadku poparcia społecznego. Jak zauważa niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”, tendencja ta utrzymuje się od kilku miesięcy i nie widać oznak jej odwrócenia.

Jednocześnie, w ocenie zagranicznych obserwatorów, polska gospodarka pod rządami Donalda Tuska wykazuje stabilny wzrost. Jednak sukcesy gospodarcze nie przekładają się na wzrost zaufania do obecnego premiera, który według najnowszych sondaży CBOS zajmuje dopiero szóste miejsce pod względem zaufania społecznego.

Wzrost znaczenia skrajnej prawicy

Zmiany na scenie politycznej sprawiają, że wyborcy rozczarowani PiS-em coraz częściej zwracają się ku ugrupowaniom plasującym się jeszcze bardziej na prawo. Dotyczy to przede wszystkim młodych mężczyzn, dla których Konfederacja staje się atrakcyjną alternatywą. Partia ta, określana jako liberalna gospodarczo, sceptyczna wobec Unii Europejskiej i w części skrajnie prawicowa, zyskuje coraz większe poparcie.

Na popularności zyskuje także Konfederacja Korony Polskiej, która według zagranicznych analiz prezentuje postawy skrajnie prawicowe, antysemickie i antyukraińskie. Obie formacje mogą obecnie liczyć na co najmniej 20 procent głosów, co stanowi poważne wyzwanie dla dotychczasowych liderów polskiej polityki.

Wyzwania dla rządu Donalda Tuska

Obecna sytuacja polityczna to nie tylko problem dla PiS, ale również dla rządzącej Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, partia Donalda Tuska byłaby największą siłą, ale nie miałaby wystarczającej liczby koalicjantów do utworzenia rządu. To scenariusz podobny do tego, z którym musiał zmierzyć się PiS w 2023 roku.

Rząd Tuska stoi także w obliczu krytyki związanej z decyzją o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Ta decyzja wywołała falę negatywnych komentarzy ze strony opozycji, która wykorzystuje ją do intensyfikacji ataków na rząd.

PiS na rozdrożu – możliwy rozłam i nowe scenariusze

Wewnętrzne napięcia w PiS narastają. Według analiz, działalność byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia może doprowadzić do rozłamu w partii. Jeśli Morawiecki zdecyduje się opuścić PiS, może to oznaczać nie tylko koniec obecnej formuły ugrupowania, ale także zakończenie politycznego pojedynku Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem.

W odpowiedzi na kryzys, PiS podejmuje działania mające na celu odzyskanie poparcia. Partia intensyfikuje retorykę prawicową i stawia na nowe twarze, czego przykładem jest nominacja Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Jednak te działania mogą nie wystarczyć, by zatrzymać odpływ wyborców do bardziej radykalnych ugrupowań.

Przyszłość polskiej sceny politycznej

Obserwowane zmiany na polskiej scenie politycznej mogą mieć daleko idące konsekwencje. Rosnąca popularność skrajnej prawicy i możliwy rozłam w PiS mogą doprowadzić do przetasowań, które wpłyną na kształt przyszłych rządów. Wzrost poparcia dla ugrupowań o radykalnych poglądach stawia przed Polską nowe wyzwania, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata będą czasem intensywnych zmian i politycznych napięć. Przyszłość zarówno PiS, jak i Koalicji Obywatelskiej stoi pod znakiem zapytania, a wyborcy coraz częściej szukają alternatyw poza dotychczasowym układem sił.