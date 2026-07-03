Nowy sondaż zaufania: Prezydent Nawrocki odjeżdża rywalom

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje w czerwcu liderem rankingu zaufania do polityków - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na drugim miejscu plasuje się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a na trzecim - wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Sondaż zaufania CBOS

W najnowszym badaniu CBOS pracownia odnotowała, że od kilku miesięcy układ sił w czołówce rankingu społecznego zaufania do polityków nie zmienia się, a liderem tej klasyfikacji pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie zauważyła, że „po dwóch miesiącach słabszych ocen w czerwcu zaufanie do głowy państwa wzrosło” i obecnie ufa mu 53 proc. ankietowanych, czyli o 5 pkt proc. więcej niż w majowym badaniu. Natomiast nieufność do głowy państwa od maja zmniejszyła się o 4 pkt proc. i wynosi teraz 34 proc.

Na drugim miejscu w badaniu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. badanych (bez zmian względem maja). Nieufność do szefa MON deklaruje zaś 29 proc. respondentów (o 2 pkt proc. więcej).

Podium w czerwcu zamyka wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie zadeklarowało 42 proc. badanych (o 2 pkt proc. mniej niż przed miesiącem), a nieufność - 32 proc. (o 2 pkt proc. więcej).

Ranking zaufania: Premier Donald Tusk daleko za prezydentem Karolem Nawrockim

Politykiem, który znalazł się na czwartym miejscu rankingu zaufania, jest prezydent Warszawy, wiceszef KO Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego zadeklarowało 40 proc. respondentów (bez zmian względem maja), a nieufność - 43 proc. (o 4 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej).

W pierwszej piątce znalazł się też jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (39 proc. zaufania - wzrost o 1 pkt proc.; 32 proc. nieufności - spadek o 1 pkt proc.)

Na szóstym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 38 proc. respondentów – tyle samo, co poprzednio. Nieufność wobec szefa rządu wzrosła jednak o 3 pkt proc. względem maja i wynosi obecnie 49 proc.

Siódme miejsce zajmuje jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 34 proc. zaufania (wzrost o 1 pkt proc.). Nieufność wobec niego spadła natomiast o 3 pkt proc. - do 39 proc.

Na ósmym miejscu znalazł się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, do którego zaufanie deklaruje 31 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), a nieufność - 41 proc. (wzrost o 5 pkt proc.).

Dziewiąte miejsce ex aequo zajmują: współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg oraz były premier Mateusz Morawiecki (PiS). Obu politykom ufa po 30 proc. respondentów. W przypadku Zandberga oznacza to spadek o 3 pkt proc., przy jednoczesnym wzroście nieufności o 2 pkt proc. do 25 proc. Zaufanie do Morawieckiego względem maja pozostaje bez zmian, natomiast nieufność spadła o 1 pkt proc. i wynosi obecnie 50 proc.

Pierwszą dziesiątkę rankingu zamknęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, której ufa 29 proc. badanych, czyli o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Nieufność wobec niej wzrosła o 4 pkt proc. i wynosi obecnie 33 proc.

Druga dziesiątka: Żurek, Kaczyński, Kierwiński...

Kolejne miejsce zajął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek z zaufaniem na poziomie 28 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). Nieufność wobec ministra wzrosła, z kolei o 2 pkt proc. i wynosi 28 proc.

Na następnym miejscu uplasował się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 26 proc. badanych (tyle samo, co w poprzednim badaniu), a nieufność wobec niego deklaruje 57 proc., czyli o 2 pkt proc. mniej.

Tuż za nim znalazł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, którego zaufaniem darzy 24 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), przy jednoczesnej nieufności na poziomie 29 proc. (wzrost o 3 pkt proc.)

Kolejne miejsce ex aequo zajęli minister finansów Andrzej Domański oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, którym ufa po 23 proc. badanych. W przypadku Domańskiego oznacza to spadek zaufania o 2 pkt proc., przy niezmienionym poziomie nieufności wynoszącym 18 proc. Zaufanie do Czarnka wzrosło natomiast o 1 pkt proc., a poziom nieufności pozostał bez zmian i wynosi 51 proc.

Na kolejnej pozycji znaleźli się, również ex aequo, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, którym ufa po 21 proc. respondentów. W przypadku Gawkowskiego daje to spadek zaufania o 3 pkt proc., przy jednoczesnym wzroście nieufności o 1 pkt proc. do 19 proc. Zaufanie do Brauna zmniejszyło się natomiast o 1 pkt proc., a poziom nieufności wobec niego spadł o 1 pkt proc. i wynosi 55 proc.

Później uplasowała się ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, której ufa 20 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), a nie ufa 24 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Dalej ex aequo znajdują się: pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, którym ufa po 19 proc. badanych. Hennig-Kloska utrzymała poziom zaufania z poprzedniego badania, przy wzroście nieufności o 3 pkt proc. do 30 proc. Kotula została uwzględniona w badaniu po raz pierwszy.

Ranking zamyka wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), któremu ufa 18 proc. respondentów. Polityk również nie był uwzględniony w poprzednim badaniu.

Jarosław Kaczyński liderem w rankingu nieufności

Z rankingu nieufności na pierwszym miejscu znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 57 proc. badanych; na drugim - lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z poziomem nieufności 55 proc., a na trzecim - wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.

Sondaż zrealizowano w dniach 11-21 czerwca na próbie liczącej 991 osób (w tym: 66,4 proc. metodą CAPI, 16,3 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).