Nie Tusk ani Morawiecki. Polacy wybrali najlepszego premiera po 1989 roku

RMF24

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ujawnia, kogo Polacy uważają za najlepszego premiera po 1989 roku. Wyniki badania mogą zaskoczyć wielu obserwatorów sceny politycznej – na pierwszym miejscu nie znalazł się ani Donald Tusk, ani Mateusz Morawiecki. Kto zdobył największe uznanie w oczach społeczeństwa?

W przeprowadzonym w połowie czerwca sondażu Polacy mieli okazję wskazać, kto ich zdaniem był najlepszym premierem Polski od czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku. Wyniki badania pokazują, że najwięcej głosów – 16,4 proc. – otrzymał Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny szef rządu po upadku PRL. To właśnie jego postać, symbolicznie związana z początkiem demokratycznych przemian, cieszy się największym uznaniem wśród respondentów.

Na kolejnych miejscach uplasowali się Donald Tusk, na którego wskazało 11,5 proc. ankietowanych, oraz Mateusz Morawiecki z wynikiem 11 proc. To właśnie ta trójka polityków zamyka podium.

Pozostali premierzy – kto jeszcze znalazł się w zestawieniu?

W rankingu znalazło się miejsce także dla innych byłych szefów rządu. Leszek Miller uzyskał 6,1 proc. głosów, Beata Szydło – 5,1 proc., Jan Olszewski – 4,8 proc., a Jerzy Buzek – 3,5 proc. Waldemar Pawlak został wskazany przez 2,9 proc. respondentów, Jarosław Kaczyński przez 2,7 proc., a Marek Belka przez 2 proc.

Na dalszych pozycjach uplasowali się Włodzimierz Cimoszewicz (1,8 proc.), Ewa Kopacz (1 proc.), Hanna Suchocka (0,8 proc.), Jan Krzysztof Bielecki (0,5 proc.) oraz Józef Oleksy (0,1 proc.). Co ciekawe, Kazimierz Marcinkiewicz nie zdobył żadnego wskazania w badaniu.

Niezdecydowani dominują

Największą grupę wśród ankietowanych stanowili jednak respondenci, którzy nie potrafili wskazać najlepszego premiera. Aż 29,8 proc. osób wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. To pokazuje, że mimo upływu lat i licznych zmian na stanowisku szefa rządu, wielu Polaków nie ma jednoznacznej opinii na temat dokonań kolejnych premierów.

Preferencje polityczne mają znaczenie

Jak wskazuje WP, wyniki sondażu wyraźnie pokazują, że oceny byłych premierów są silnie zróżnicowane w zależności od preferencji politycznych respondentów. Wśród wyborców obecnego obozu rządzącego (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) zdecydowanym liderem jest Donald Tusk, na którego wskazało aż 33 proc. badanych. Tadeusz Mazowiecki zdobył w tej grupie 21 proc., a Leszek Miller – 8 proc. Jerzy Buzek i Włodzimierz Cimoszewicz uzyskali odpowiednio 6 i 5 proc. wskazań.

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, KKP) największym uznaniem cieszy się Mateusz Morawiecki, którego wskazało 25 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znaleźli się Tadeusz Mazowiecki i Jan Olszewski (po 9 proc.), Leszek Miller i Beata Szydło (po 8 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (7 proc.).

W grupie osób niegłosujących oraz niezdecydowanych największy odsetek – aż 55 proc. – wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Wśród konkretnych nazwisk najczęściej wskazywano Tadeusza Mazowieckiego (23 proc.), a dalej Beatę Szydło (8 proc.), Waldemara Pawlaka (6 proc.), Hannę Suchocką (3 proc.) oraz Mateusza Morawieckiego (3 proc.).

Wśród wyborców obu Konfederacji również przeważała niepewność – aż 51 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego nazwiska. Najwyższy wynik spośród byłych premierów uzyskał Leszek Miller (18 proc.), przed Mateuszem Morawieckim (16 proc.), Janem Olszewskim (6 proc.), Beatą Szydło (5 proc.) i Tadeuszem Mazowieckim (4 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Ankietowani odpowiadali na pytania metodą mixed-mode – zarówno online (CAWI), jak i telefonicznie (CATI).