RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące dwóch partii filetów śledziowych w oleju marki K-Classic a’la Matjas, sprzedawanych w sklepach Kaufland. W produktach wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, która może prowadzić do listeriozy.

GIS przekazał, że wycofywane ze sklepów są dwie partii filetów śledziowych w oleju marki K-Classic a’la Matjas (250 g), produkowanych przez SEKO S.A. Decyzja zapadła po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w badaniach właścicielskich. Produkty były dostępne w sklepach sieci Kaufland.

Wycofaniem objęte są partie o numerach 264WO (termin przydatności do 05.12.2026) oraz 265KE (termin przydatności do 06.12.2026). Producentem jest firma SEKO S.A. z Chojnic, a produkty zostały wyprodukowane na zlecenie Kaufland Polska Markety. Jak podkreśla GIS, „spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą”.

Produkt jest wycofywany ze sklepów (fot. GIS)

Produkt jest wycofywany ze sklepów (fot. GIS) / materiały udostępnione

Kupiłeś ten produkt? Nie spożywaj go

GIS apeluje, aby nie spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli kupiłeś wymieniony produkt, ale go nie spożyłeś, możesz go zwrócić.

„W sklepach sieci Kaufland umieszczono informację dla konsumentów, którzy zakupili niezgodny produkt o konieczności jego zwrotu do sklepu” – czytamy w komunikacie. Klienci mogą zwrócić produkt w dowolnym sklepie Kaufland, nawet bez paragonu, i otrzymać zwrot pieniędzy.

W informacji do konsumenta wskazano telefoniczny numer kontaktowy bezpłatnej infolinii (+48 52 510 81 40) oraz e-mail: sekretariat@sekosa.pl.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach przeprowadził dochodzenie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym i nadzoruje cały proces wycofania produktu z rynku. Dodatkowo, zostaną pobrane kolejne próbki do badań, by upewnić się, że zagrożenie zostało w pełni wyeliminowane. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje przebieg akcji.