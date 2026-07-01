RMF24

Portal Zero.pl ujawnił, że 22 lutego 2025 r. posłanka Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu, gdzie wykonano jej specjalistyczne badanie, na które zapisała się – jak sama twierdzi – trzy tygodnie wcześniej. „Szkopuł w tym, że czas oczekiwania na to badanie wynosi ponad 23 miesiące (w 2024 r. wynosił w Żywcu niewiele krócej, ok. półtora roku). Pępek 'wyprzedziła' wielu pacjentów, którzy zapisali się na takie samo badanie przed nią. Dodatkowo nie było powodu, aby wykonać je u niej szybciej niż u innych pacjentów” – zaznaczono w publikacji.

W rozmowie z Polsat News parlamentarzystka wskazywała, że dostała skierowanie na gastroskopię od swojego lekarza. Poprosiłam koleżankę, która pracuje w szpitalu, żebym nie musiała jeździć do tego szpitala i się rejestrować. Poprosiłam ją o rejestrację i ona to zrobiła – zaznaczała.

Czekałam w kolejce i taki telefon otrzymałam, że zwalnia się termin, że ktoś zrezygnował, zwalnia się termin w sobotę, żebym przyszła na badanie. Przyszłam na badanie, zrobiłam gastroskopię i wszystko było w porządku – kontynuowała.

„Wyczerpujące wyjaśnienia” posłanki

Posłanka dziś tłumaczyła kolegom z KO tę sytuację. Złożyła wyjaśnienia. Nie potwierdziły one doniesień medialnych – przekazał Zbigniew Konwiński, szef klubu PO.

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda przekazała z kolei, że członkowie kolegium wysłuchali „wyczerpujących wyjaśnień” posłanki. Podkreśliła, że przedstawione informacje „nie potwierdzają obrazu sytuacji przedstawianego w części publikacji medialnych”.

Rzeczniczka klubu KO podkreśliła, że kolegium nie może ujawniać szczegółów, gdyż sprawa dotyczy kwestii zdrowotnych posłanki. - To oficjalne stanowisko kolegium klubu KO - zaznaczyła Łoboda.