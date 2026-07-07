Ważą się losy minister zdrowia. Kto może ją zastąpić?

RMF24

Dziś na biurko premiera powinien trafić plan ws. reformy ochrony zdrowia. Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko. Lista osób, które mogą zostać nowymi szefami resortu, już krąży w mediach.

Reporter RMF FM Kacper Wróblewski ustalił, że plan na reformę zostanie zaprezentowany, ale pytanie, czy pozwoli on na pozostanie w resorcie zdrowia pozostaje otwarte. Jak przekonuje poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak, godziny Jolanty Sobierańskiej-Grendy są policzone.

Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko. Słyszeliśmy to już gdzieś w rozmowach zakulisowych w zeszłym tygodniu – mówił RMF FM.

Taki scenariusz przewiduje też opozycja. Żadnej reformy nie zamawia się z dnia na dzień. Do tego momentu nie było zamówienia na przygotowanie reformy. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji i próba rozładowania napiętych nastrojów społecznych – ocenił Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Posiedzenie rządu rusza w samo południe. Nie jest wykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję ws. minister zdrowia.

Kandydaci na nowego ministra zdrowia

Wśród potencjalnych następców Sobierańskiej-Grendy „Dziennik Gazeta Prawna” wymienia przede wszystkim Bartosza Arłukowicza, byłego ministra zdrowia, który cieszy się dużym doświadczeniem i rozpoznawalnością. Jego powrót do resortu mógłby jednak oznaczać odejście od idei „nowego otwarcia” i powrót do sprawdzonych polityków z poprzednich rządów.

Kolejnym kandydatem jest Jakub Szulc, obecny wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia i były wiceminister zdrowia. Jego atutem jest dogłębna znajomość systemu finansowania ochrony zdrowia, jednak brakuje mu szerokiej rozpoznawalności.

Wśród możliwych kandydatów wymienia się także gen. Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jego eksperckie doświadczenie i menedżerskie umiejętności mogłyby być odpowiedzią na obecne wyzwania, jednak nie wiadomo, czy poradziłby sobie w politycznym sporze o reformy.

W grze pojawia się także nazwisko Wojciecha Koniecznego, byłego wiceministra zdrowia i polityka Lewicy, jednak jego kandydatura wymagałaby szerszych zmian w koalicji rządzącej.

Nowy minister zdrowia - jeśli dojdzie do zmiany - będzie musiał zmierzyć się z szeregiem trudnych problemów: kryzysem finansowym, napięciami płacowymi, kolejkami do lekarzy, reformą szpitali oraz politycznymi skutkami ostatnich afer. Każda z tych spraw wiąże się z konfliktem z silnymi grupami interesów i może kosztować polityczne poparcie.