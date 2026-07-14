„Jak kompletnie zaczadzeni”. Kosiniak-Kamysz ostro o opozycji

RMF24

„Nie wiem, czy oni w tych ostatnich dniach są czegokolwiek świadomi, bo wyglądają, jakby byli kompletnie zaczadzeni” - powiedział minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiadając na pytanie, czy politycy, którzy podburzają antyukraińskie nastroje, są świadomi konsekwencji. Wypowiedź szefa MON to pokłosie m.in. wulgarnego ataku słownego na młode Ukrainki, do którego doszło w Bielsku-Białej.

Szef MON: Nie walczyli o pamięć na Ukranie

Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiedział się na kilka tematów po dzisiejszej konferencji po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował, że podsumowany został szczyt NATO i rola, jaką Polska odgrywa w Sojuszu, rośnie. Podkreślił, że nasi żołnierze są obecni na Łotwie, w Rumunii, w Turcji i w różnych miejscach, gdzie chronią wschodnią flankę NATO.

Odpowiedział też na kilka pytań, m.in. o antyukraińską narrację polityków PiS, czego przykładem były ostatnie wypowiedzi np. Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Polska powinna „zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń w Ukrainie i odbudowy Ukrainy”.

Nie zrobili nic w sprawie upamiętnienia Wołynia, jak nie było wojny. Nie wybudowali muzeum przed 2022 rokiem, nie ustanowili 11 lipca dniem pamięci na podstawie ustawy, nie budowali wtedy pomników. Nie walczyli o pamięć na Ukrainie - powiedział minister Kosiniak-Kamysz.