„Jak kompletnie zaczadzeni”. Kosiniak-Kamysz ostro o opozycji

Szef MON: Nie walczyli o pamięć na Ukranie
Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiedział się na kilka tematów po dzisiejszej konferencji po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował, że podsumowany został szczyt NATO i rola, jaką Polska odgrywa w Sojuszu, rośnie. Podkreślił, że nasi żołnierze są obecni na Łotwie, w Rumunii, w Turcji i w różnych miejscach, gdzie chronią wschodnią flankę NATO.
Odpowiedział też na kilka pytań, m.in. o antyukraińską narrację polityków PiS, czego przykładem były ostatnie wypowiedzi np. Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Polska powinna „zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń w Ukrainie i odbudowy Ukrainy”.
Nie zrobili nic w sprawie upamiętnienia Wołynia, jak nie było wojny. Nie wybudowali muzeum przed 2022 rokiem, nie ustanowili 11 lipca dniem pamięci na podstawie ustawy, nie budowali wtedy pomników. Nie walczyli o pamięć na Ukrainie - powiedział minister Kosiniak-Kamysz.
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