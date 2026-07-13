Sprawca ataku na młode Ukrainki w Bielsku-Białej zatrzymany. „Niech to będzie przestroga”

RMF24

„Sprawca ataku na dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej został zatrzymany przez policję” - informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podkreśla, że „każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa”. To pokłosie nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych, na którym widać, jak agresywnie zachowujący się mężczyzna wyzywa i zastrasza dwie nastoletnie dziewczynki z Ukrainy oraz pasażerkę, która stanęła w ich obronie. Stanowisko w sprawie wydał także miejski przewoźnik, bo zatrzymany mężczyzna to pracownik miejskiej spółki.

„Gówniary wyrosły na naszych pieniądzach”

Do zdarzenia doszło podczas niedzielnego kursu autobusu linii nr 8 w Bielsku-Białej. Na opublikowanym w internecie nagraniu słychać, jak mężczyzna kieruje pod adresem młodych Ukrainek wulgarne i obraźliwe słowa.

„Gówniary wyrosły na naszych pieniądzach. Zaraz się to skończy. Będziecie wypie**** tam na swoją Ukrainę” – mówi.

Jedna z dziewczynek pyta: „Po co pan tak mówi do mnie?”

– „Ja wiem, gdzie ty mieszkasz! Znasz cię, kur!”** – odpowiada agresor.

– „Gdzie?” – dopytuje dziewczynka.

– „Gdzie? Na Ukrainie!”

– „Nie, ja mieszkam w Polsce” – odpowiada nastolatka.

– „Nie pyskuj, nie pyskuj!” – słyszy w odpowiedzi.

Po chwili dziewczynka pyta: „Dlaczego pan na mnie krzyczy?”

– „Zawołaj se mamusię. Myślisz, że nie wiem, co robicie?” – mówi mężczyzna, podchodząc do dziewczynek.

Kiedy jedna z nich reaguje słowami: „Może pan mnie nie dotykać?”, z tyłu autobusu wstaje kobieta, która próbuje interweniować.

Agresor zwraca się wówczas również do niej. „Nie dotykać? A ty co? Sama jesteś ukraińską kur. Wypie****** z tego kraju”** – krzyczy.

Atak w Bielsku-Białej. Policja prowadzi czynności

Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej. Jak przekazał oficer prasowy bielskiej policji Sławomir Kocur, prowadzone są czynności i w Bielsku-Białej nie ma i nie będzie zgody na ksenofobię.

Do sprawy odniósł się również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który poinformował o zatrzymaniu mężczyzny.

Sprawca ataku na dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej został zatrzymany przez policję. Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją Państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera - nie będziecie bezkarni - napisał Kierwiński. Zobacz wpis na X

MZK: To pracownik spółki zatrudniony na stanowisku kierowcy

Oświadczenie w sprawie wydał także miejski przewoźnik, bo zatrzymany to pracownik miejskiej spółki.

„W toku prowadzonych wyjaśnień ustalono tożsamość osoby, która dopuściła się agresywnego zachowania. Okazało się, że jest to pracownik spółki zatrudniony na stanowisku kierowcy, od dłuższego czasu przebywający na zwolnieniu lekarskim. Wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, w tym zastosowane środki dyscyplinujące przewidziane przepisami prawa pracy” - informuje MZK.

„Spółka stanowczo potępia wszelkie przejawy agresji, przemocy oraz dyskryminacji, w tym zachowania motywowane uprzedzeniami wobec innych osób. Tego rodzaju postawy nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej i nie będą akceptowane przez spółkę. Niezależnie od działań prowadzonych przez policję, spółka złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa” - brzmi stanowisko.

Fala komentarzy po publikacji nagrania

Nagranie wywołało szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Głos zabrali przedstawiciele różnych środowisk – aktywiści, dziennikarze, publicyści i politycy.

Ukraińska wolontariuszka i aktywistka Anastazja Paraskewowa napisała, że sytuacja w Polsce jest „totalnie odjechana”.

„Antyukraińskie nastroje są mocno podsycane przez rząd i rosyjskich agentów, a to tak dobrze działa, bo już mają grunt wśród Polaków. Moja siostra ma dwóch nastolatków, z którymi pracuje zdalnie jako psycholożka. Oni są zastraszani i nękani w Polsce, a administracja szkoły nie zrobiła nic. Jedno z nich dosłownie błaga rodziców, żeby wrócili do Ukrainy. Czuję się szczególnie źle z powodu tych dzieciaków, bo to w ogóle nie był ich wybór, żeby tam mieszkać, ale muszą znosić upokorzenia, znęcanie i czasem przemoc”.

Dziennikarka BBC Myroslava Petsa napisała:

„Nie mogę powiedzieć, ile takich historii słyszałem od Ukraińców od 2022 r., i to nie tylko teraz. Zwykłą rzeczą, którą dziecko ukraińskie słyszy w szkole, jest: 'mam nadzieję, że twój tata zginie na wojnie'. Kto nauczył tego dzieci? Ukraińcy wstydzili się to zgłaszać. Ale to trwa masowo od lat”.

Dziennikarka wPolsce24 Julia Borkowska oceniła:

„To dziecko, chodząc do polskiej szkoły, ucząc się polskiej historii, może stać się lepszym obywatelem Polski, niż ten typ był, jest i kiedykolwiek będzie. Pomijając kwestie narodowości, bo to nie ma tu znaczenia – sprawą ataku na dziecko powinna natychmiast zająć się policja”.

Publicysta Kanału Zero Robert Mazurek napisał:

„Co za zwyrol. To jest czysta patologia. Jeżeli to nie AI (teraz zawsze trzeba to dodawać), to ten cham powinien zostać znany. Niech wszyscy wiedzą, kto napada na dzieci. I jeszcze jedno – gratuluję postawy pasażerom. Następnym razem to będzie wasze dziecko, siostra, matka”.

Piosenkarz i publicysta Zbigniew Hołdys zaapelował o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

„Drań, chamidło, szarga w autobusie dziewczynkę z Ukrainy! Minister Kierwiński już wie. Wzniecam dym, byście pomogli policji zidentyfikować typa”.

Poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik zwrócił się do części polityków prawicy.

„Dumni z siebie jesteście? To Wy zachęciliście do takich zachowań takie gnidy i chamów. A będzie jeszcze gorzej. I to tylko dla słupków poparcia. Jak mi jest za Was wstyd”.

Podobny wpis opublikował profil Polski 2050.

„Czy Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen czy Przemysław Czarnek popierają ten kolejny prymitywny atak słowny na ukraińską dziewczynkę? Czy wreszcie potępicie te patologiczne, pełne nienawiści zachowania swoich zwolenników? Wara od dzieci”.

Do zdarzenia na Facebooku odniósł się również dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski.

„Jest mi zwyczajnie wstyd. Ktoś, kto atakuje dziecko, ten przynosi wstyd naszej Ojczyźnie. Przepraszam tę dziewczynkę i wszystkich tych, którzy przeżywają takie sceny ze strony moich rodaków.

Kto wyzywa kobiety i dzieci ten pozbawia się prawa do nazywania się patriotą. Bo żeby być patriotą trzeba być najpierw człowiekiem, a nie bandytą, który swoje emocje wyzywa na dziecku.