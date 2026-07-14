„Odbędą się jesienią”. Premier Tusk o specjalnych ćwiczeniach wojskowych w Polsce

RMF24

„To jest polityka zabójcza – licytacja na antyukraińskość. Jestem krytyczny wobec PiS oraz byłego prezydenta, prezydenta Dudy, ale jedyna decyzja, którą w pełni pochwalam, to ta o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie po wybuchu wojny (…). Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład antyukraińskich, to on jest dla mnie wrogiem publicznym” - powiedział dziś o poranku w Paryżu premier Donald Tusk. Ogłosił też, że specjalne ćwiczenia wojskowe -„pierwsze, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie” - odbędą się w Polsce jesienią tego roku.

W Paryżu trwa spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję.

Na porannej konferencji premier mówił o specjalnych ćwiczeniach wojskowych, które niedługo odbędą się w Polsce.

Kluczowa z naszego punktu widzenia jest wspólna decyzja o tym, że pierwsze ćwiczenia, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie odbędą się w Polsce jesienią tego roku - powiedział.

Donald Tusk odniósł się też m.in. do słów polityka Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka, który stwierdził, że Polska powinna „zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń w Ukrainie i odbudowy Ukrainy”. Premier powiedział, że „to jest polityka zabójcza - licytacja na antyukraińskość”.

Szef rządu skomentował również atak na nastoletnią dziewczynkę z Ukrainy, do którego doszło w autobusie w Bielsku Białej. Nazwał to „ohydnym zdarzeniem, które nie powinno mieć miejsca”.

Poinformował, że rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte oraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i w „tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie, w krótkiej perspektywie, doszło do zawieszenia broni albo zawarcia pokoju ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina”.

Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji ze strony Rosji - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że Polska przygotowuje się we „wszystkich możliwych wymiarach”. Premier podkreślił tym kontekście m.in. ochronę granic, koalicję dronową, wspólne ćwiczenia, a także deklaracje USA ws. obecności w Polsce. Dodał, że Polska będzie przygotowywała infrastrukturę do stałej obecności wojsk sojuszniczych, nie tylko amerykańskich.

Będą kolejne donacje sprzętu dla Ukrainy?

Donald Tusk powiedział, że na tę chwilę nie przewiduje kolejnych donacji sprzętu do Ukrainy.