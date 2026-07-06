Szef komisji PE kazał Braunowi „się zamknąć”. Kolejna kara dla europosła

RMF24

Grzegorz Braun, polski eurodeputowany, został ukarany przez Parlament Europejski za obraźliwe wypowiedzi pod adresem szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Decyzją przewodniczącej PE Roberty Metsoli, polityk stracił dietę za dwa dni oraz na 20 dni został wykluczony z obrad komisji ds. bezpieczeństwa i obrony.

Grzegorz Braun ponownie znalazł się w centrum kontrowersji w Parlamencie Europejskim. Przewodnicząca izby, Roberta Metsola, poinformowała o nałożeniu na polskiego europosła kary za obrażanie wysokiej przedstawicielki Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, Kai Kallas. Decyzją Metsoli Braun straci dietę za dwa dni pracy, a także zostanie wykluczony z obrad komisji ds. bezpieczeństwa i obrony (SEDE) na 20 dni.

Co powiedział Grzegorz Barun?

Do incydentu doszło podczas posiedzenia komisji SEDE 18 marca bieżącego roku, w którym uczestniczyła Kaja Kallas. Grzegorz Braun w swoim wystąpieniu ostro skrytykował stanowisko szefowej unijnej dyplomacji, określając je jako „zbędne i niepotrzebne”. W trakcie przemówienia polityk stwierdził, że „agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie. A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi”.

Na słowa Brauna natychmiast zareagował przewodniczący komisji, niemiecki europoseł David McAllister. Odrzucam całkowicie pańskie uwagi antysemickie. Proszę tego nie powtarzać w tej komisji – powiedział. Gdy Braun poprosił o rozwinięcie tej wypowiedzi, McAllister odpowiedział krótko: „Zamknij się”.

Zachowanie polskiego europosła spotkało się z jednoznacznym potępieniem ze strony przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Roberta Metsola, otwierając czterodniowe obrady w Strasburgu, podkreśliła, że Braun naruszył godność i reputację izby. Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania – zaznaczyła.

To nie pierwsza kara nałożona na Grzegorza Brauna przez Parlament Europejski. Wcześniej polityk był już upominany za kontrowersyjne wypowiedzi dotyczące osób LGBTQI oraz za zakłócenie minuty ciszy podczas upamiętnienia ofiar Holokaustu.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Parlament Europejski, dieta dzienna europosła wynosi 350 euro i stanowi ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania, posiłków oraz innych wydatków związanych z pracą w europarlamencie.