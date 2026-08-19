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Afera z pomocą dla powodzian. Działaczka KO wykluczona z partii

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 sierpnia (22:32)

Dolnośląski Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej wykluczył Annę Konieczyńską z partii. Decyzja ma związek z ujawnieniem medialnych doniesień dotyczących nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Konieczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.

Afera z pomocą dla powodzian. Działaczka KO wykluczona z partii
Skutki powodzi w Polsce w 2024 roku /Shutterstock

Informacje o wykluczeniu polityczki z szeregu partii, na czele której stoi premier Donald Tusk, przekazał w środę przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej, Radosz Pawlikowski. 

Decyzja ma związek z ujawnieniem przez media informacji dotyczących nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku. 

W środę Regionalny Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej rozpoznał sprawę działaczki tej partii, dotyczącą okoliczności związanych z udzieleniem przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego preferencyjnej pożyczki przedsiębiorstwu prowadzonemu przez jej męża. 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Jelenia Góra Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow złożyła wniosek o wykluczenie Anny Konieczyńskiej z partii. Ta z kolei zawnioskowała o odroczenie terminu rozprawy. Ponadto, nie pojawiła się na posiedzeniu. 

„Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego RSK potwierdził zarzut naruszenia obowiązków członka KO, w szczególności obowiązku postępowania w sposób nienarażający na szwank dobrego imienia Koalicji, i orzekł wobec Anny Konieczyńskiej karę wykluczenia z Koalicji Obywatelskiej” - przekazał Radosz Pawlikowski. 

Wykluczona polityk ma możliwość złożenia odwołania od tej decyzji do władz krajowych partii. 

O sprawie nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku jako pierwszy napisał portal Wirtualna Polska. Ujawniono wówczas, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi

Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej.


Źródło: RMF24
Tagi: Koalicja Obywatelska Anna Konieczyńska
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