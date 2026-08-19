Afera z pomocą dla powodzian. Działaczka KO wykluczona z partii

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Dolnośląski Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej wykluczył Annę Konieczyńską z partii. Decyzja ma związek z ujawnieniem medialnych doniesień dotyczących nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Konieczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.

Skutki powodzi w Polsce w 2024 roku

Skutki powodzi w Polsce w 2024 roku / Shutterstock

Informacje o wykluczeniu polityczki z szeregu partii, na czele której stoi premier Donald Tusk, przekazał w środę przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej, Radosz Pawlikowski.

Decyzja ma związek z ujawnieniem przez media informacji dotyczących nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku.

W środę Regionalny Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej rozpoznał sprawę działaczki tej partii, dotyczącą okoliczności związanych z udzieleniem przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego preferencyjnej pożyczki przedsiębiorstwu prowadzonemu przez jej męża.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Jelenia Góra Koalicji Obywatelskiej Zofia Czernow złożyła wniosek o wykluczenie Anny Konieczyńskiej z partii. Ta z kolei zawnioskowała o odroczenie terminu rozprawy. Ponadto, nie pojawiła się na posiedzeniu.

„Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego RSK potwierdził zarzut naruszenia obowiązków członka KO, w szczególności obowiązku postępowania w sposób nienarażający na szwank dobrego imienia Koalicji, i orzekł wobec Anny Konieczyńskiej karę wykluczenia z Koalicji Obywatelskiej” - przekazał Radosz Pawlikowski.

Wykluczona polityk ma możliwość złożenia odwołania od tej decyzji do władz krajowych partii.

O sprawie nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku jako pierwszy napisał portal Wirtualna Polska. Ujawniono wówczas, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi.

Afera z pieniędzmi dla powodzian. Działaczka KO zawieszona Anna Konieczyńska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a o jej przyszłości ma zdecydować sąd koleżeński. Wirtualna Polska ujawniła dziś, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z…

Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej.