Superkomórka burzowa. Ulice zamieniły się w spływające lodem potoki

RMF24

W poniedziałek, 17 sierpnia, Chorzów doświadczył gwałtownego gradobicia, które w kilka chwil zamieniło ulice miasta w biały krajobraz przypominający zimę. Nagranie z tego niezwykłego zjawiska zdobyło już niemal milion wyświetleń w internecie, a mieszkańcy nie kryją zaskoczenia intensywnością sierpniowej burzy.

Chorzów zaskoczony przez letnie gradobicie

Wydarzenia z Chorzowa zaskoczyły zarówno mieszkańców, jak i internautów. W połowie sierpnia przez miasto przeszła gwałtowna burza z intensywnym gradobiciem, która w zaledwie kilka minut zamieniła ulice i chodniki w biały, zimowy krajobraz. Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych na profilu „Kataklizmy w Polsce i na świecie” pokazuje grubą warstwę lodowych kul pokrywającą niemal całą powierzchnię miasta. Widoczność podczas nawałnicy była mocno ograniczona, a intensywność opadów sprawiała, że trudno było dostrzec dalszą część ulicy.

Superkomórka burzowa nad województwem śląskim

Jak wynika z relacji zamieszczonych w internecie, przez województwo śląskie przeszła superkomórka burzowa, która generowała intensywne opady gradu, miejscami o średnicy nawet 5 centymetrów. Na filmie z poniedziałku, 17 sierpnia, widać jedną z ulic Chorzowa całkowicie pokrytą gradem. Jezdnia i chodniki wyglądają, jakby spadł na nie śnieg, a przejście burzy ograniczyło widoczność do minimum. Lodowe bryłki w krótkim czasie nagromadziły się na powierzchni miasta, tworząc efekt przypominający nagły powrót zimy.

Materiał wideo z Chorzowa błyskawicznie przyciągnął uwagę użytkowników sieci. Film przekroczył już 900 tys. wyświetleń. Takie zjawiska, choć rzadkie, mogą pojawić się podczas silnych burz, gdy intensywne opady gradu w krótkim czasie pokrywają ulice i chodniki, tworząc efekt nagłego powrotu zimy.

Ostrzeżenia meteorologiczne i działania służb

W związku z gwałtowną pogodą IMGW już wczoraj wydał ostrzeżenia przed burzami dla ośmiu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało z kolei alert z ostrzeżeniem o możliwych burzach, silnym wietrze, intensywnych opadach deszczu oraz potencjalnych przerwach w dostawie prądu. Zalecano unikanie otwartych przestrzeni podczas przechodzenia nawałnic.

18 sierpnia: ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 18 sierpnia wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla czterech województw wschodniej i centralnej Polski. Alerty obowiązują w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim oraz w północnej części województwa lubelskiego. Ostrzeżenia będą ważne do wtorku, najpóźniej do godziny 13:00.

Według prognoz IMGW intensywne opady deszczu oraz burze mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wód w rzekach. W miejscach szczególnie silnych opadów możliwe są lokalne, krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.