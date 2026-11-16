Deszcz, silny wiatr i nawet 13 stopni. Jest nowa prognoza IMGW

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe dni. Wynika z niej, że czekają nas pochmurne i wietrzne dni. Przydadzą się też parasole, bo synoptycy zapowiadają opady deszczu. Będzie dość ciepło jak na tę porę roku - na termometrach zobaczymy nawet 13 stopni.

W poniedziałek najwięcej deszczu ma spaść na południu Polski. W Tatrach spodziewany jest śnieg. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, na północy oraz południu miejscami porywisty, a nad morzem okresami dość silny. Wysoko w Tatrach możliwe są zawieje śnieżne.

Wtorek ma być pochmurny, z większymi przejaśnieniami tylko na północy. Znów spadnie deszcz, a na Pomorzu możliwa jest także krupa śnieżna. Na obszarach podgórskich padał będzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. W Tatrach może spaść około 8 cm świeżego śniegu.

W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 4-5 stopni na północy, około 7 w centrum do 10 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na południu okresami dość silny. Wysoko w Beskidach i Bieszczadach porywy wiatru mają dochodzić do 90 km/h, a w Tatrach i Sudetach do 100 km/h.

Również środa będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna. Najmocniej wiać będzie na południowym zachodzie oraz południu kraju - tam porywy mogą osiągać nawet do około 80 km/h.

Na północy termometry mają pokazać 8-9 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum - około 13 stopni.

W czwartek mają pojawić się większe przejaśnienia. Dalej będzie padał przelotny deszcz - w nocy głównie na południu i w centrum, a w dzień na północy. Na wybrzeżu możliwe są burze i opady krupy śnieżnej.

Znów będzie dość ciepło jak na późną jesień - od 5-6 stopni na północy do 12 na południu. Wiatr nieco osłabnie.

W piątek najwięcej przejaśnień ma się pojawić na północnym zachodzie Polski. Miejscami padał będzie przelotny deszcz, na północnym wschodzie oraz w Sudetach możliwy jest deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na wybrzeżu znów mogą wystąpić burze, w trakcie których może padać krupa śnieżna.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum do 12 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na morzem okresami dość silny.

Weekend nie przyniesie radykalnych zmian w pogodzie. W sobotę i niedzielę znów będzie pochmurno i przydadzą się parasole.

Będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach - na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie 7-8 stopni.