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Widzialność spadnie, wiatr przybierze na sile. IMGW ostrzega

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 listopada (13:25)

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą i silnym wiatrem. W sobotę wydano alerty pierwszego stopnia dla siedmiu województw.

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Widzialność spadnie, wiatr przybierze na sile. IMGW ostrzega
IMGW ostrzega przed mgłą i silnym wiatrem. Gdzie obowiązują alerty? (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Mgły mogą pojawić się w całej Wielkopolsce i Lubuskiem oraz w części województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od soboty od godz. 21 do niedzieli do godz. 8. Lokalnie widzialność może spaść poniżej 200 metrów.

Z kolei w części Dolnego Śląska i Opolszczyzny IMGW wydał alerty przed silnym wiatrem. Zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 4 i potrwają do godz. 16. Wiatr z południa może osiągać średnio do 45 km/h, a w porywach nawet 80 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, powodować szkody oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ostrzeżenie IMGW

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