Widzialność spadnie, wiatr przybierze na sile. IMGW ostrzega

Mgły mogą pojawić się w całej Wielkopolsce i Lubuskiem oraz w części województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od soboty od godz. 21 do niedzieli do godz. 8. Lokalnie widzialność może spaść poniżej 200 metrów.
Z kolei w części Dolnego Śląska i Opolszczyzny IMGW wydał alerty przed silnym wiatrem. Zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 4 i potrwają do godz. 16. Wiatr z południa może osiągać średnio do 45 km/h, a w porywach nawet 80 km/h.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, powodować szkody oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.