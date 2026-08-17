Upały jeszcze wrócą? Nowa prognoza synoptyka IMGW na koniec lata

RMF24

Lato w Polsce jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, ale jego końcówka upłynie pod znakiem pogodowego rollercoastera. Jak wynika z prognoz meteorologicznych, ostatnia dekada sierpnia przyniesie zarówno ryzyko kolejnych upałów, jak i dynamicznych nawałnic oraz lokalnych podtopień. Meteorolog Piotr Szuster wyjaśnia w Radiu RMF24, dlaczego nadchodzące tygodnie będą wymagały od nas stałego śledzenia komunikatów pogodowych.

Prognoza pogody na koniec wakacji: Czy wrócą upały?

Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że nie można jeszcze mówić o definitywnym końcu gorącej aury.

W tej ostatniej dekadzie sierpnia być może wystąpią napływy bardziej gorących mas powietrza. Historycznie notowaliśmy też wysokie temperatury we wrześniu, więc lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa – zaznacza meteorolog w internetowym Radiu RMF24.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy Polski powinni być przygotowani zarówno na kolejne fale upałów, jak i na nieprzewidywalne zmiany pogody. Modele meteorologiczne wskazują na możliwość napływu ciepłego powietrza zwłaszcza pod koniec sierpnia, choć ostateczny przebieg tych zjawisk będzie zależał od wielu czynników atmosferycznych.

Europa ogrzewa się najszybciej na świecie. Ekspert: „Zmiana klimatu zmieniła nasze standardy” To, co jeszcze w latach 80. uznawaliśmy za przyjemne, letnie ciepło, dziś wydaje się nam chłodem. Zmiana klimatu niepostrzeżenie przesunęła granice naszej normalności, a Europa zaczęła nagrzewać się najszybciej na świecie. Choć winne jest…

Gwałtowne burze i niże. Ekspert IMGW ostrzega przed zmianą aury

Oprócz wysokich temperatur końcówka lata może przynieść również więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Modele numeryczne prognoz pogody wskazują na zwiększenie dynamiki przepływu mas powietrza.

Ma pojawić się więcej niży, które mogą zwiększać liczbę bardziej dynamicznych zjawisk pogodowych. Niemniej jednak dokładne prognozy zawsze są znane w dość ograniczonym horyzoncie czasowym – tłumaczy Piotr Szuster.

Taka sytuacja może sprzyjać powstawaniu burz, intensywnych opadów deszczu, a nawet lokalnych podtopień. Eksperci ostrzegają, że dynamika pogody w najbliższych tygodniach będzie wyraźnie wzrastać, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty meteorologiczne i być przygotowanym na nagłe zmiany aury.

Turyści wchodzą do morza i przeżywają szok. Woda na Majorce ma ponad 33 stopnie Ponad 33 stopnie Celsjusza – tak gorącej wody wokół Majorki nie odnotowano jeszcze nigdy w historii. Choć na wyspę wciąż docierają miliony turystów, kąpiel w morzu przestała dawać jakąkolwiek ulgę od upału. Narastający problem uderza nie tylko w…

Rekordowe temperatury Morza Śródziemnego a pogoda w Polsce

Szczególną uwagę synoptycy zwracają na sytuację w rejonie Morza Śródziemnego. W ostatnich latach właśnie stamtąd nad Europę Środkową napływały groźne niże, które przynosiły intensywne opady i gwałtowne burze. Obecnie temperatura powierzchni Morza Śródziemnego osiąga nawet 30 stopni Celsjusza, co sprzyja powstawaniu silnych zjawisk pogodowych.

IMGW ostrzega: Burze o dużym natężeniu w większości kraju Czas: 06:13



