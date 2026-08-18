Ponad 40 uszkodzonych dachów. Strażacy podsumowują interwencje po burzach

RMF24

Ponad 1100 razy interweniowali w poniedziałek strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce.

Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec przekazał, że w poniedziałek odnotowano 1124 interwencje strażackie związane z pogodą. Najwięcej miało miejsce w woj. śląskim (284), dolnośląskim (271) i małopolskim (204).

Strażacy województwa łódzkiego odnotowali 127 interwencji. Na Opolszczyźnie było ich 75, w Wielkopolsce 58, na Mazowszu 44, a w województwie świętokrzyskim — 29.

Gralec przekazał PAP, że większość interwencji dotyczyła wiatrołomów. Do północy 43 dachy zostały uszkodzone.

Noc była już spokojniejsza. Od północy mundurowi musieli wyjeżdżać 70 razy - większość interwencji miała miejsce na Mazowszu.

Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany w związku z burzami.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 4 województw IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla czterech województw we wschodniej i centralnej Polsce. Alertem hydrologicznym II stopnia zostało objęte część woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia te potrwają najpóźniej do wtorkowego południa.

Jak będą wyglądać najbliższe godziny?

Dziś w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór mogą pojawić się rozpogodzenia. Możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie lokalne burze. Suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju wyniesie od 10 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 18 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Środa również ma być pochmurna, tylko początkowo na wschodzie i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północy i w centrum kraju możliwe są również burze.

Na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni, cieplej będzie miejscami na południu, około 25 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz może dochodzić w porywach do około 60 km/h.

Z prognoz publikowanych przez IMGW wynika, że koniec tygodnia będzie cieplejszy - w czwartek i piątek na południu kraju termometry mają pokazać ok. 30 stopni.