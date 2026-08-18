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IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla czterech województw we wschodniej i centralnej Polsce. Alertem hydrologicznym II stopnia zostało objęte część woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia te potrwają najpóźniej do wtorkowego południa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Ostrzeżeniem tym do wtorku, najpóźniej do godz. 13 objęty został obszar województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz północnej części woj. lubelskiego.

„W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody” - ostrzega IMGW.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 4 województw

Według Instytutu, lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość również przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zostało wydane dla części woj. warmińsko-mazurskiego. Potrwa ono do wtorku do godz. 8.

IMGW informuje, że w związku ze spływem wód opadowych na rzece Łyna w profilu Olsztyn-Kortowo spodziewany jest wzrost stanu wody, z możliwością osiągnięcia i niewielkiego przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie. Natomiast ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.