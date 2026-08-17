Burze, ulewy i silny wiatr. Alert RCB w pięciu regionach Polski

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IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu. Najgroźniejsza pogoda prognozowana jest na południu i południowym zachodzie kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców pięciu województw i części kolejnych regionów.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach łódzkim i mazowieckim, a także w części województw podlaskiego oraz lubelskiego. Alerty mają obowiązywać maksymalnie do godz. 9 we wtorek.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Obowiązują one do godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek.

Zalane ulice i zerwane dachy po burzach. Poważna sytuacja na południu Polski Przez województwo opolskie przeszedł front atmosferyczny z obfitymi opadami. Do godziny 18:00 strażacy interweniowali 52 interwencje. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, że nawalny deszcz chwilowo zalał niektóre ulice w…

Ostrzeżenia drugiego stopnia. Możliwy grad

Najwyższe z wydanych ostrzeżeń – drugiego stopnia – dotyczą województw opolskiego i śląskiego oraz części województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Są ważne do północy.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – przekazał IMGW.

Alert RCB: Możliwe przerwy w dostawie prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwach opolskim i śląskim. Ostrzeżenie otrzymali również mieszkańcy wskazanych powiatów w Małopolsce, województwie świętokrzyskim oraz powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku.

W Małopolsce komunikat dotyczy powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, a także Krakowa. W województwie świętokrzyskim alert objął powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski oraz Kielce.

„Uwaga! Dziś i w nocy burze, silny wiatr i intensywny deszcz. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” – czytamy w alercie RCB.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia wskazuje natomiast na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych o większej intensywności, mogących powodować poważniejsze szkody i zagrożenie dla ludzi.