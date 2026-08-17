Burze, ulewy i silny wiatr. Alert RCB w pięciu regionach Polski

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach łódzkim i mazowieckim, a także w części województw podlaskiego oraz lubelskiego. Alerty mają obowiązywać maksymalnie do godz. 9 we wtorek.
IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Obowiązują one do godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek.
Ostrzeżenia drugiego stopnia. Możliwy grad
Najwyższe z wydanych ostrzeżeń – drugiego stopnia – dotyczą województw opolskiego i śląskiego oraz części województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Są ważne do północy.
„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” – przekazał IMGW.
Alert RCB: Możliwe przerwy w dostawie prądu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwach opolskim i śląskim. Ostrzeżenie otrzymali również mieszkańcy wskazanych powiatów w Małopolsce, województwie świętokrzyskim oraz powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku.
W Małopolsce komunikat dotyczy powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, a także Krakowa. W województwie świętokrzyskim alert objął powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski oraz Kielce.
„Uwaga! Dziś i w nocy burze, silny wiatr i intensywny deszcz. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” – czytamy w alercie RCB.
Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?
Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.
Alert drugiego stopnia wskazuje natomiast na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych o większej intensywności, mogących powodować poważniejsze szkody i zagrożenie dla ludzi.