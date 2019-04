Kościół katolicki obchodzi dziś drugi dzień Triduum Paschalnego - Wielki Piątek, upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu. W kościołach na całym świecie tego dnia wierni uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej i nabożeństwie drogi krzyżowej. W Polsce nadal trwa strajk nauczycieli. "Wchodzimy w okres Wielkiej Nocy w minorowych nastrojach", ale "dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, abyśmy mówili o wygaszaniu tego protestu" - mówił szef ZNP Sławomir Broniarz. Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie odbyła się debata kandydatów na prezydenta Ukrainy przed wyznaczoną na niedzielę II turą wyborów prezydenckich: showmana Wołodymyra Zełenskiego i urzędującego szefa państwa Petra Poroszenki. Ukraińcy wybiorą nowego prezydenta w niedzielę. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje piątku.

Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia piątku

Droga Krzyżowa ulicami Warszawy. Los kobiet tematem rozważań w Koloseum

Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza wyruszyła sprzed kościoła św. Anny 25. Centralna Droga Krzyżowa. Na zakończenie kard. Nycz wygłosi na placu Zamkowym słowo pasterskie do uczestników nabożeństwa.

Droga Krzyżowa ulicami Warszawy Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza wyruszyła sprzed kościoła św. Anny 25. Centralna Droga Krzyżowa. Na zakończenie kard. Nycz wygłosił na placu Zamkowym słowo pasterskie do uczestników nabożeństwa. czytaj więcej





Debata prezydencka na Stadionie Olimpijskim w Kijowie

Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie odbyła się debata kandydatów na prezydenta Ukrainy przed wyznaczoną na niedzielę II turą wyborów prezydenckich: showmana Wołodymyra Zełenskiego i urzędującego szefa państwa Petra Poroszenki. Ukraińcy wybiorą nowego prezydenta w niedzielę.





Sławomir Broniarz o próbie "przeciągnięcia protestu, żeby zamęczyć nauczycieli"

"Wchodzimy w okres Wielkiej Nocy w minorowych nastrojach", ale "dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, abyśmy mówili o wygaszaniu tego protestu" - mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w 12. dniu strajku nauczycieli.

Odnosząc się do czwartkowej propozycji rządu ws. podwyżek dla nauczycieli, stwierdził, że wywołała "niebywałą falę emocji", nazwał ją "bardzo kontrowersyjną z punktu widzenia swojej wartości merytorycznej" i ocenił jako "całkowicie nieprzemyślaną i nieprzygotowaną". O pomyśle "okrągłego stołu" ws. oświaty mówił zaś, że wydaje się być "bardzo chybiony".

"To, co dzieje się w sferze debaty publicznej w kontekście protestu, moim zdaniem jest próbą, po pierwsze, przeciągnięcia tego protestu po to, żeby zamęczyć nauczycieli, ale z drugiej strony widać, że rząd nie ma żadnego planu, żadnego pomysłu, jak z tego konfliktu wyjść" - komentował Broniarz.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>





Benzyna w Polsce najdroższa od ponad czterech lat

Benzyna bezołowiowa na polskich stacjach jest ponownie droższa i kosztuje najwięcej od ponad 4 lat - donosi portal Interia. Co się dzieje na rynku paliw i czy sytuacja w Polsce jest wyjątkowa?



Dane Komisji Europejskiej z 15 kwietnia pokazują poważne wzrosty cen paliw na unijnym rynku. W Polsce litr popularnej "95" kosztuje już 5,17 zł, co oznacza tygodniowy wzrost aż o 11 groszy. 5,17 zł to dodatkowo najwyższa cena benzyny od października 2014 r. i prawie o 50 gr więcej niż na początku marca.





Benzyna w Polsce najdroższa od ponad czterech lat Benzyna bezołowiowa na polskich stacjach jest ponownie droższa i kosztuje najwięcej od ponad 4 lat - donosi portal Interia. Co się dzieje na rynku paliw i czy sytuacja w Polsce jest wyjątkowa? czytaj więcej

Szefowa Kliniki Onkologii prof. Bożenna Dembowska-Bagińska: Nie chcę rozmawiać o śmierci

Jestem onkologiem dziecięcym. Nie chcę rozmawiać o śmierci. Chce rozmawiać o życiu. (...) Rodzice ciężko chorych dzieci boją się tego, co usłyszą - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM szefowa Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka prof. Bożenna Dembowska-Bagińska. Jak dodała: leczenie dzieci chorych na raka bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich 50 lat.



Nie mam wiedzy dlaczego wykształceni ludzie wierzą w homeopatię, a nie leki. Jak młody człowiek pyta: czy mam raka, opowiadam nie. Masz chłoniaka, mięsaka - mówię mu. I będziesz wyleczony - podkreślił poranny gość Roberta Mazurka w RMF FM.



Szefowa Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka o tym, czy ludzie się jej boją Karolina Bereza /RMF FM

Dr Helena Pyz o trędowatych: Żyję z nimi, mieszkam. Kocham ich

"Lekarz leczy, natomiast ja wśród nich żyję, ja z nimi mieszkam. Ja... ich kocham" - tak o swojej pracy z trędowatymi w Indiach mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Helena Pyz, która od ponad trzech dekad zajmuje się chorymi w ośrodku rehabilitacji Dżiwodaja w Indiach. W rozmowie z Marcinem Zaborskim opowiadała o trudnych społecznych relacjach z chorymi na trąd.""Na ulicy witam się z trędowatymi. Na to wytrzeszczone oczy i odwracanie wzroku jest powszechne. Ja się z nimi witam serdecznie. Niekoniecznie rzucamy się sobie na szyję, ale rozmawiam z nimi, śmiejemy się z czegoś. To budzi jakieś takie... wielkie zdziwienie". Lekarka i świecka siostra podkreślała, że coraz częściej zdarzają się pozytywne reakcje. "Widzą, że to są moi znajomi - ci żebrzący ludzie, którzy idą ulicą. Wrzucą jakiś datek. Czasem, żeby mnie pochwalić też za taką reakcję" - tłumaczyła.



Dr Helena Pyz o trędowatych: Żyję z nimi, mieszkam. Kocham ich "Lekarz leczy, natomiast ja wśród nich żyję, ja z nimi mieszkam. Ja... ich kocham" – tak o swojej pracy z trędowatymi w Indiach mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Helena Pyz, która od ponad trzech dekad zajmuje się chorymi w ośrodku rehabilitacji Dżiwodaja w Indiach. W rozmowie... czytaj więcej





Jerozolima śladami Chrystusa

W Wielki Piątek w RMF FM i na RMF24.pl zabieramy Was w niezwykłą podróż ulicami Jerozolimy - świętego miasta chrześcijaństwa, w którym Jezus Chrystus odbył swoją ostatnią drogę ku ukrzyżowaniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Ta droga zaczęła się w Ogrodzie Oliwnym - byliśmy tam z kamerą i mikrofonem, by sprawdzić, jak to miejsce wygląda dziś. Odwiedziliśmy również ulice, którymi Jezus szedł z krzyżem na plecach oraz Bazylikę Grobu Pańskiego.





Jerozolima śladami Chrystusa – Ogród Oliwny Paweł Balinowski /RMF FM

Jerozolima śladami Chrystusa – Droga Krzyżowa Michał Dukaczewski, RMF FM

Jerozolima - Bazylika Grobu Pańskiego Michał Dukaczewski, RMF FM

WIĘCEJ FILMÓW I RELACJI Z JEROZOLIMY CZEKA NA WAS W TUTAJ