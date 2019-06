W Kramsku koło Konina doszło do rodzinnej tragedii. 37-letnia kobieta zaatakowała dwójkę swoich dzieci, a później sama się zraniła. Jednego z chłopców nie udało się uratować. W godzinach wieczornych doszło do wybuchu gazu w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. W jego wyniku zawaliła się jedna kondygnacja kamienicy. W Chorwacji zatrzymano Romana S. - byłego funkcjonariusza plutonu specjalnego MO, który 16 grudnia 1981 r. podczas stanu wojennego strzelał do górników kopalni "Wujek" - Roman S. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Prokuratura oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego podejrzewają, że państwowa spółka Autosan wygrywała przetargi, zaniżając ceny ofert. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, wszczęto postępowanie w sprawie tej wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej fabryki autobusów. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje czwartku.

