To już ostatnie dni kampanii przed wyborami parlamentarnymi. W piątej debacie „Po prostu Polska” przedstawiciele największych komitetów wyborczych spierali się na tematy światopoglądowe: aborcja, in vitro, edukacja seksualna, lekcje religii – to tylko niektóre kwestie, które zostały poruszone. W poniedziałek została też przyznana pierwsza w tym roku nagroda Nobla. W dziedzinie fizjologii lub medycyny nagrodę dostali Amerykanin William G. Kaelin Jr., Brytyjczyk Sir Peter J. Ratcliffe i Amerykanin Gregg L. Semenza za odkrycie mechanizmów, w jaki sposób komórki odczuwają i adaptują się do zmian dostępności tlenu. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek? Przygotowaliśmy dla was podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia.

Najważniejsze wydarzenia poniedziałku /PAP/EPA /PAP/EPA