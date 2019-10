Janusz Wojciechowski - polski kandydat na komisarza ds. rolnictwa - jutro ponownie odpowie na pytania eurodeputowanych. To ustalenia naszej korespondentki w Brukseli Katarzyny Szymańskiej-Borginon po niejawnym spotkaniu grup politycznych europarlamentu.

Pierwsze przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego odbyło się 1 października / JAN VAN DE VEL / Parlament Europejski

O terminie przesłuchania zdecydowała Konfederacja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego.

Będzie to ostatnia szansa Wojciechowskiego, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych. W przeciwnym razie może on nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej.

Wkrótce więcej informacji.