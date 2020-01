Komisja Europejska występuje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe zamrażające Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - to jeden z głównych tematów wtorku. Informowaliśmy też o tym, że Parlament Europejski przygotuje raport nt. sytuacji praworządności w Polsce. We wtorek nadeszły również informacje, że były senator PiS Stanisław K. został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Śledziliśmy także przebieg dziewiątego etapu Rajdu Dakar. Oto nasze podsumowanie dnia!

