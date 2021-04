Rosną szanse klientów Energi-Obrót na anulowanie umów, w wyniku których zaskakiwani byli wyższymi rachunkami. Spółka zmienia podejście do osób, które podpisały aneksy za pośrednictwem przedstawicieli handlowych z jednej z grup sprzedażowych. Chodzi o sprawę sprzedaży energii opisaną przez dziennikarza RMF FM Kubę Kaługę.

RMF FM opisał kulisy akcji sprzedażowej dla Energi-Obrót / Markus Redmann / PAP/EPA

Spółka Energa-Obrót - po kolejnych pytaniach dziennikarz RMF FM - przyznała, że samodzielnie skontaktuje się z klientami, którzy podpisali niekorzystne aneksy do umów. O sprawie szeroko informowaliśmy na antenie RMF FM i naszych stronach internetowych.

Opisaliśmy kulisy akcji sprzedażowej, w której udział brali przedstawiciele handlowi jednej z firm oferującej prąd w imieniu spółki Energa-Obrót. Zewnętrzna firma, która ich zatrudniała, miała tak szkolić akwizytorki, by ukrywały przed klientami dodatkowe opłaty zwiększające rachunki. Kobiety opisały nam proceder, który potwierdzili także klienci Energi. Przedstawiciele podczas wizyty zapewniali, że aneks do umowy gwarantuje stałe koszty energii i opłat. W rzeczywistości - dodawana lub zwiększana była opłata handlowa - a tym samym rosły rachunki za prąd.

Zgłoszenia już nie przez infolinię

Dla klientów, to zwrot w tej sprawie, bo do tej pory spółka zachęcała ich, by kontaktowali się z infolinią firmy i tam zgłaszali swoje ewentualne wątpliwości.

Dziś Energa-Obrów zadeklarowała, że sama nawiążę z kontakt z tymi klientami. Chodzi o te osoby, które podpisały aneksy za pośrednictwem zdecertyfikowanych już przedstawicieli handlowych.

Jeszcze przed publikacją RMF FM w tej sprawie, w wyniku trwającego w Enerdze-Obrót wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, prawo do podpisywania aneksów z klientami straciła 1 osoba. Dzień po ujawnieniu kulis pracy tej grupy taką decyzję podjęto także w stosunku do kolejnych 19 pracowników zewnętrznego partnera biznesowego spółki Energa-Obrót.

Energa nie podaje, o ilu klientów w sumie chodzi, nie zdradza też okresu, w którym zawierane były umowy przez zdecertyfikowaych już akwizytorów.

Rozmowy z klientami od piątku

Rozmowy w sprawie umów prowadzić ma na zlecenie Energi-Obrót zewnętrzna firma. Z klientami będzie kontaktować się od najbliższego piątku.

W pierwsze kolejności weryfikowane zostanie to, czy klienci otrzymali pełną informację o ofercie. Nabywcy będą też proszeni o ocenę kontaktu z przedstawicielem handlowym. Dalsze decyzje - jak przekazał RMF FM Krzysztof Kopeć, dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa - podejmowane będą już indywidualnie w stosunku do każdego klienta, po przeanalizowaniu otrzymanych od niego informacji.

Wewnętrzny audyt

Od wczoraj w Enerdze trwa wewnętrzny audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży. W pierwszej kolejności kontrolowani będą przedstawiciele handlowi, którzy odwiedzali klientów w ich domach. Później kontrola objąć ma tak zwane partnerskie punkty sprzedaży. Także ich dotyczą sygnały od słuchaczy, które dostajemy.

Energa podkreśla, że wszyscy, którzy czują się wprowadzeni w błąd przez ich zewnętrznych partnerów, mogą kontaktować się między innymi z infolinią Energi lub Rzecznikiem Klienta spółki Energa-Obrót.

Poniżej pełna treść odpowiedzi spółki Energa-Obrót na pytania w tej sprawie:

"W trosce o zachowanie najwyższych standardów świadczenia usług klientom spółki, Energa Obrót skontaktuje się z klientami, w przypadku których mogło dojść do nieprawidłowości w trakcie zawierania umowy. Działanie to dotyczyć będzie umów zawartych z przedstawicielami handlowymi partnerów z zewnętrznej sieci sprzedaży, którym w ostatnich dniach Energa Obrót podjęła decyzję o odebraniu certyfikatów przedstawicielstwa handlowego.

Podczas rozmowy, Energa Obrót:

zweryfikuje czy klienci otrzymali pełną informację o produkcie,

poprosi klientów o ocenę kontaktu z przedstawicielami handlowymi partnerów z zewnętrznych sieci sprzedaży.

Dalsze działania będą podejmowanie indywidualnie w stosunku do każdego klienta, po analizie otrzymanych informacji. Kontakt telefoniczny będzie realizowany przez zewnętrzną firmę na zlecenie Energi Obrót. Z pierwszymi klientami Energi Obrotu kontakt nastąpi 16 kwietnia.

Niezależnie od zaplanowanych przez Energę Obrót działań, każdy klient, który ma jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu i przebiegu procesu zawarcia umowy, może samodzielnie skontaktować się ze spółką:

osobiście w salonie sprzedaży. Mapa salonów dostępna jest na stronie energa.pl;

telefonicznie pod numerem 555 555 555.

przez live chat lub elektroniczne biuro obsługi klienta.

Każde zgłoszenie podlega szczegółowej i indywidualnej analizie."