We wtorek rano rozpoczęły się górnicze blokady wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. To skutek braku porozumienia między związkami zawodowymi a zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie rekompensat dla pracowników za pracę w weekendy.

Związkowcy blokują wysyłkę węgla z należącej do spółki PGG Kopalni Piast w Bieruniu. Zdjęcie z 21 grudnia ubiegłego roku / Andrzej Grygiel / PAP

Związkowcy chcą zatrzymać wysyłkę węgla do elektrowni we wszystkich kopalniach należących do PGG - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, która o poranku jest w Rudzie Śląskiej w pobliżu kopalni Halemba.



Górnicy blokują tory, albo załadunek węgla. Protest w takiej formie ma potrwać 48 godzin. Jeśli nie dojdzie do rozmów z zarządem spółki i resortem Aktywów Państwowych związkowcy podkreślają, że w planach mają dłuższe blokady trwające nawet do kilku dni.



Jak na razie odbyły się dwa spotkania w sprawie rekompensat za pracę w weekendy. Nie doszło do porozumienia. Polska Grupa Górnicza zaznacza, że nie ma środków na wypłaty.

O co chodzi w sporze?

Decyzja o blokadach zapadła 29 grudnia podczas posiedzenia działającego w PGG sztabu protestacyjno-strajkowego, w skład którego - obok Solidarności - wchodzą przedstawiciele Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego Kadra, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych i Wolnego Związku Zawodowego Sierpień'80. Ogłaszając decyzję o blokadzie związkowcy zadeklarowali jednocześnie wolę kontynuowania rozmów z zarządem PGG oraz stroną rządową, a także gotowość odwołania akcji protestacyjnych, jeśli dojdzie do porozumienia.



"Nasza deklaracja niestety nie spotkała się z żadnym odzewem. Nikt z rządu ani zarządu PGG nawet nie próbował z nami rozmawiać" - powiedział w poniedziałek szef górniczej "S".



Związkowcy domagają się wypłacenia górnikom rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi.



"Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego i niedoboru surowców energetycznych, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła. Fundusz płac w PGG nie został jednak zwiększony o dodatkowe środki na wynagrodzenie za ponadnormatywną pracę" - piszą związkowcy w poniedziałkowym komunikacie.



Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP w PGG, łączny koszt związkowych roszczeń szacowany, związany z postulowanym (w związku z żądaną rekompensatą) zwiększeniem średniego wynagrodzenia w PGG do 8,2 tys. zł brutto (wobec 7829 zł obecnie) szacowany jest na ok. 135 mln zł.



Przedstawiciele zarządu PGG wcześniej podkreślali, że trwają procedury związane z tworzeniem systemu publicznego wsparcia dla górnictwa i jego notyfikacją w Komisji Europejskiej. Oznacza to, że spółka nie ma możliwości uruchomienia dodatkowych środków na wypłaty.



Od 21 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa pogotowie strajkowe. Po fiasku rozmów z zarządem PGG, od 21 do 23 grudnia związkowcy prowadzili ostrzegawczą akcję blokowania wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie.



17 grudnia Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy górniczej, zakładającą wdrożenie wartego 28,8 mld zł (do 2031 r.) systemu wsparcia dla kopalń węgla kamiennego. Ustawa precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych.



Przyjęte w ustawie rozwiązania wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. We wtorek ustawą zajmie się senacka komisja. W styczniu ma być też złożony formalny wniosek notyfikacyjny do KE.