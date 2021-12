​Czy ponad tysiąc pracowników Polskiej Grupy Górniczej uprawnionych do osłon socjalnych będzie mogło z nich skorzystać? W tym miesiącu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń miał zostać przekazany wraz z uprawnionymi górnikami likwidowany Ruch Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Górnicy mieli wziąć odprawy lub przejść na urlopy górnicze, ale PGG nie porozumiała się z bankami w sprawie zastawionego majątku, który miał trafić do SRK. Rozwiązaniem może być zatrudnienie ponad tysiąca osób w JSW... na jeden dzień.

