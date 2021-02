W środę zapadł wyrok w sprawie zabójstwa, do którego doszło w maju 2019 roku w szkole w warszawskim Wawrze. Emil B. został skazany na 25 lat więzienia przez Warszawski Sąd Okręgowy. Wówczas 15-latek zabił nożem 16-letniego Jakuba K. Emil B. odpowiadał przed sądem jak osoba dorosła.

Oskarżony Emil B. (C) na sali Sądu Okręgowego Warszawa-Praga / Radek Pietruszka / PAP

Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem do rodziny ofiary trafi 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Prokurator w akcie oskarżenia zarzucił Emilowi B. dokonanie zbrodni zabójstwa popełnionej w zamiarze bezpośrednim.



Z ustaleń śledztwa wynika, że Emil B. przygotowywał się do popełnienia przestępstwa, opisywał w korespondencji telefonicznej przewidywane konsekwencje czynu, którymi miały być pobyt na izbie dziecka oraz w zakładzie poprawczym, a także w sposób planowy popełniał czyn.



W czasie zdarzenia Emil B. był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Z treści opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej sporządzonej po przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej wynika jednak, że dopuszczając się zabójstwa był w pełni poczytalny.



Emil B. w trakcie czynności przed sądem rodzinnym, jak również przed prokuratorem, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił też składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.



Zgodnie z art. 54 §2 Kodeksu karnego wobec sprawcy, który w czasie przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z tym Emilowi B. groziło do 25 lat więzienia.

Zabójstwo w szkole w Wawrze

10 maja 15-letni Emil B. śmiertelnie ranił nożem 16-letniego Kubę w szkole w Wawrze. Raniony ostrzem nastolatek zmarł. Po tragedii Emil B. został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Sąd zdecydował też o poddaniu nastolatka obserwacji psychiatrycznej, która się zakończyła.

Dzień po zabójstwie sąd zdecydował o przekazaniu sprawy prokuraturze. Wówczas do sądu wpłynęło zażalenie obrońcy na tą decyzję. Zażalenie złożyła także matka i ojciec chłopaka.

Na początku października Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe zdecydował, że Emil B. będzie odpowiadał za zabójstwo jak dorosły.