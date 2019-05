Na lotnisku w śląskich Pyrzowicach doszło do niebezpiecznego incydentu. Nieuprawniona osoba dostała się na pokład samolotu. Mężczyzna wcześniej wyłamał awaryjne drzwi ewakuacyjne w terminalu pasażerskim. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Port lotniczy w Pyrzowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Port lotniczy ogranicza się na razie do krótkiego oświadczenia, w którym potwierdza, że wczoraj wieczorem mężczyzna wtargnął do strefy zastrzeżonej lotniska. Aby dostać się na płytę postojową wyłamał awaryjne drzwi ewakuacyjne w terminalu pasażerskim B, a później wszedł do samolotu. Tam został zatrzymany przez Służbę Ochrony Lotniska i przekazany Straży Granicznej. Nie stawiał oporu.

Jak wynika z komunikatu, mężczyzna mógł być niezrównoważony psychicznie. Samolot zgodnie z procedurami został dokładnie sprawdzony. Odlot rejsu czarterowego do Monastyru w Tunezji odbył się z ponad trzygodzinnym opóźnieniem.