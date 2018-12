„Jeśli chodzi o to, co PiS wyprawia z polityką energetyczną to jest coś nieprawdopodobnego. Wszystkie pieniądze, które myśmy wynegocjowali na polską energetykę, ci panowie przepalili w piecu, a dzisiaj negocjują z KE, że zamiast budować zieloną energię za te pieniądze, to oni będą wypłacali rekompensaty” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Pamiętam dokładnie co negocjowałem 3 lata. Negocjowaliśmy bardzo duże pieniądze, które miały ułatwić nam przejście w części na zieloną energię. Nikt nie chciał eliminować węgla, tylko chciał ten miks energetyczny zmieniać” – mówił były poseł PO. „Zielona energia i wiatraki zostały przez PiS zlikwidowane, a te wszystkie pieniądze zostały przepalone, a spółki energetyczne wspomagają polskie górnictwo. To co się dzieje przez ostatnie 3 lata jest całkowicie odpowiedzialnością PiS” – dodał gość Marcina Zaborskiego.

