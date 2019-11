​Tragiczny wypadek samochodowy na Słowacji, w pobliżu Nitry. Jak informują strażacy, co najmniej 12 osób nie przeżyło zderzenia autobusu z ciężarówką. 17 osób jest rannych.

Do wypadku doszło we wsi Nitrianske Hrnčiarovce, 90 kilometrów od Bratysławy. Ciężarówka wioząca żwir z nieznanych powodów zjechała na przeciwległy pas. Kierowca autobusu starał się uniknąć kolizji, ale ciężarówka wjechała w bok pojazdu.

Co najmniej 12 osób zginęło, a 17 jest rannych. Cztery ofiary śmiertelne to dzieci. Na miejscu działają strażacy, wysłano także helikoptery ratunkowe.

Rannych przewieziono do kilku szpitali. Śmigłowiec zabrał jednego poszkodowanego z ciężkim urazem głowy - to mężczyzna w wieku około 30 lat.

Według lokalnych mediów, autobusem podróżowali uczniowie szkół średnich. Pojazd należał do firmy transportowej Arriva.

W związku z sytuacją premier Słowacji Peter Pellegrini zakończył swoją wizytę na Cyprze i wraca do kraju. Rozmawiałem z resortem spraw wewnętrznych i ministerstwem zdrowia, dałem im polecenie koordynowania działań ratowników - napisał na Facebooku.



Na miejsce udaje się minister spraw wewnętrznych Denisa Sakova i szef resortu transportu Arpad Érsek.

Wiadomość o tragicznym zderzeniu autobusu z ciężarówką wywołała u nas głęboki smutek. Jestem w tej chwili myślami z rodzicami, którzy stracili swoje dzieci i swoich bliskich. Jesteśmy też myślami przy rannych, i liczymy na to, by mieli jak najlepszą opieką. Wszyscy mamy nadzieję, że liczba ofiar już się nie zwiększy. Po tej strasznej tragedii proszę wszystkich: prowadźmy auta ostrożnie i z namysłem, byśmy z radością mogli wracać do naszych rodzin - napisała na Facebooku prezydentka Słowacji Zuzana Čaputová.