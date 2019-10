Tragiczny wypadek na północnej obwodnicy Gorlic w Małopolsce. Zginęło dwóch 18-latków, uczniów szkoły średniej - informuje aspirant sztabowy Grzegorz Szczepanek z gorlickiej policji.

Zdj. z miejsca wypadku / fot. Gorlice24, M.Książkiewicz /

Na ulicy Sikorskiego doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów.



Zderzyły się auto osobowe alfa romeo i samochód ciężarowy. Osobówką podróżowało pięciu chłopców w wieku 18 lat. Niestety zginął kierowca i jeden z pasażerów tego samochodu - informuje aspirant sztabowy Grzegorz Szczepanek z gorlickiej policji.



Pozostałe trzy osoby podróżujące autem osobowym oraz dwie osoby podróżujące ciężarówką odniosły lekkie obrażenia. Nic nie zagraża ich życiu i zdrowiu.



Jak podaje Gazeta Krakowska, z relacji strażaków wynika, że za wypadek nie ponosi winy kierowca ciężarówki. Nie miał on najmniejszych nawet szans, by uniknąć zderzenia.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem, którzy dokonują oględzin miejsca wypadku. Droga na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wyszyńskiego była zablokowana. Powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków wypowie się co do przebiegu i przyczyny wypadku. Ustali także, z jaką prędkością poruszały się pojazdy - powiedział rzecznik gorlickiej policji Grzegorz Szczepanek.