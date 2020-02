Matka i córka zginęły po tym, jak silny podmuch wiatru zerwał dach wypożyczalni sprzętu narciarskiego i rzucił go na stok narciarski w Bukowinie Tatrzańskiej. "Do szpitali trafili 21-latka w ciężkim stanie, 16-latek z obrażeniami głowy i mężczyzna - najprawdopodobniej ojciec rodziny" – powiedział rzecznik małopolskiej policji Sebastian Woźniak.

Ten niespotykany wypadek wydarzył się na Rusińskim Wierchu. Blacha zerwana z dachu wypożyczalni sprzętu narciarskiego uderzyła prawdopodobnie w kilka osób przebywających na stoku. Nie żyje 52-letnia kobieta i jej 15-letnia córka. Druga córka zmarłej kobiety, 21-latka w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, a 17-latek z obrażeniami głowy trafił do szpitala w Zakopanem. Poszkodowany jest też najprawdopodobniej ojciec rodziny, który doznał wstrząsu psychicznego i został zabrany do szpitala w Nowym Targu - poinformował Woźniak.



Miejsce wypadku /Słuchacz Radek /Gorąca Linia RMF FM

Budynek, z którego zerwał się dach / Słuchacz Radek / Gorąca Linia RMF FM

Wszystkie ofiary zostały uderzone na parkingu, kiedy szły z samochodu w kierunku wyciągu. Trasa była już wtedy zamknięta.



Kolej linowa była zatrzymana co najmniej 30 minut wcześniej. Pracownicy ostrzegali turystów, żeby przemieszczali się, bo kolejka będzie zamknięta. Gwałtowny podmuch wiatru przyszedł, kiedy ludzie byli jeszcze na parkingu - potwierdził komendant zakopiańskiej straży pożarnej Grzegorz Worwa.



Nieoficjalnie: Budynek wypożyczalni nie był na terenie stacji narciarskiej

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. Zawiadomiony został również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zbada, czy wypożyczalnia była postawiona zgodnie ze sztuką budowlaną.



Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, budynek wypożyczalnie nie leży na terenie stacji narciarskiej. To zwykły kontener, który został obity deskami i położono na nim blaszany dach.



Wiatr w Tatrach osiąga prędkość 130 km na godzinę, a najsilniejszy podmuch zanotowany w Bukowinie przekroczył 80 km na godzinę.

