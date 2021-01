W policji pojawiło się drugie ślubowanie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nową przysięgę mają składać funkcjonariusze promowani na pierwszy stopień oficerski.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Oficerskie ślubowanie różni się od tego składanego po wstąpieniu do policji. Pierwsza linijka roty mówi o tym, że oficer ma być wierny ojczyźnie i społeczeństwu. Natomiast policyjna przysięga zaczyna się od ślubowania wiernej służby narodowi, ochrony ustanowionego konstytucją porządku prawnego, strzeżenia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet "z narażeniem życia". Co ciekawe, w oficerskim ślubowaniu nie ma żadnego odwołania do konstytucji czy innych ustaw. Jest natomiast - i to w już w drugim punkcie - zobowiązanie do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w etyce zawodowej.

Brak odwołania do konstytucji, a uwzględnienie tylko zasad etyki dziwi policjantów, z którymi rozmawiał reporter RMF FM. Mundurowi przypominają, że policja ma być gwarantem przestrzegania konstytucyjnego porządku prawnego, natomiast zasady etyki w policji to wewnętrzne przepisy tworzone przez komendanta głównego.

Teksty obu ślubowań dla porównania