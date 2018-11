"Święto Niepodległości jest tak wielkim wydarzeniem, że te wszystkie rozgrywki, które miały ostatnio miejsce, raczej jednoczą ludzi niż dzielą" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jerzy Majkowski ps. Czarny, podpułkownik, żołnierz Armii Krajowej i weteran walk w Powstaniu Warszawskim. "Zapraszam na marsz, jak najbardziej. Nie mam powodu, żeby dzielić" - mówi gość Marcina Zaborskiego.

Prof. Jerzy Majkowski, ps. "Czarny" / Marcin Obara / PAP

Weteran uważa też, że marsz 11 listopada może być początkiem zjednoczenia obu stron politycznego sporu w Polsce. "Myślę, że jednorazowa akcja może być początkiem, a sytuacja międzynarodowa i zagrożenia są, coraz więcej ludzi jest świadomych co do tego, dokąd my idziemy" - uważa weteran. "Przewiduję ryzyko prowokacyjnej akcji, ale stronnictwo narodowe wypowiada się jednoznacznie: połączymy się razem z marszem, który proponuje prezydent i premier" - mówi gość Marcina Zaborskiego.

Ppłk Jerzy Majkowski: Prawy duch, odwaga cywilna, zdolność do poświęceń - to są cechy podstawowe

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pytał swojego gościa o cechy nowoczesnego patriotyzmu. "Etos Armii Krajowej oparty był na Dekalogu i na przysiędze żołnierskiej. Wartości, które reprezentował tamten etos, zmieniły się w drugorzędnych cechach" - tłumaczył ppłk Jerzy Majkowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. "Walczyć nie trzeba, ale co trzeba robić? Zamiast walczyć - uczyć się. Zdobywać stopnie naukowe a potem pracę. I to zarówno w kraju, jak i za granicą. Myśleć o swojej przyszłości, ale patrząc, że to jest dla Polski" - mówił. "Prawy duch, odwaga cywilna, zdolność do poświęceń - to są cechy podstawowe, które przekazujemy młodym" - zadeklarował Majkowski.

Marcin Zaborski RMF FM: Wierzy pan jeszcze, że Święto Niepodległości bardziej nas połączy niż podzieli?

Prof. Jerzy Majkowski, żołnierz Armii Krajowej i weteran walk w Powstaniu Warszawskim: Wierzę, wierzę dlatego, że jest jedno stulecie, w którym będziemy żyć. Święto Niepodległości jest tak wielkim wydarzeniem i dodatkowo powiedziałbym, że te wszystkie rozgrywki, jakie miały miejsce ostatnio raczej jednoczą ludzi niż dzielą.

Pewnie, że politycy wiedzą, że dwustulecia nie dożyją, ale i tak nie chcą, a może nie umieją, być razem. Świętować będą w grupach, ich drogi się rozejdą i tak jest zresztą od wielu lat i setna rocznica wcale tego nie zmienia.

Tak, to jest wielce prawdopodobne, bo to nie jest proces jednorazowy. Ja bym podał przykład z okresu tworzenia Armii Krajowej. Mianowice w czasie Powstania ja byłem w batalionach NOW AK. To znaczy, że Narodowa Organizacja Wojskowa licząca około 100 tys. osób w roku 1942 podpisała apel szefa rządu polskiego i połączyła się z AK. Był złączeniowy rozkaz, wszystkie organizacje, które były do tego czasu w podziemiu miały utworzyć Armię Krajową. Pułkownik Rokicki podpisał tę zgodę z pewnym opóźnieniem i 60 proc. członków NOW weszło w struktury AK-owskie, a były różne orientacje. W czasie Powstania Warszawskiego, w czasie konspiracji, nie było żadnych różnić pomiędzy jedną a drugą grupą.





To brzmi trochę tak, jakby musiało wydarzyć się coś strasznego żebyśmy znowu byli razem. Z drugiej strony przewrotnie można powiedzieć, że gdyby nagle politycy stanęli razem ramię w ramię i szli razem w jednym marsz, ktoś by powiedział, że to wygląda na taki tani teatrzyk, skoro na co dzień zachowują się tak, jak się zachowują.

Ja myślę, że rzeczywiście taka jednorazowa akcja może być co najwyżej początkiem, a sytuacja międzynarodowa i zagrożenia są takie, które mówią o tym, że coraz więcej ludzi jest świadomych tego, dokąd idziemy.

W spocie przygotowanym przez kancelarię premiera kombatanci zapraszają na niedzielę do Warszawy i mówią tak: "Pójdźmy razem, zjednoczeni i uśmiechnięci, w pięknym biało - czerwonym marszu, organizowanym przez Państwo Polskie - dla Niepodległej".

Tak, jak najbardziej. Nie ma powodu żeby się dzielić.

A gdyby premierem byłby ktoś zupełnie inny np. Grzegorz Schetyna, a prezydentem Bronisław Komorowski, też by pan zapraszał?

Ja bym też zapraszał, ale to by nie miało szans...

Bo ci drudzy by nie przyszli?

Tak, nie przyszliby. To co było, nie było naturalne. Obecnie rząd, który mamy docenia znaczenie jedności narodu. W większym stopniu zależy mu żeby łączyć nie tylko jedną partię, nie tylko żeby jedna partia rządziła, ale żeby rządziły wszystkie. Sytuacja międzynarodowa jest tak napięta, że ta walka trwa, walka ideologiczna można powiedzieć.

