Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji Marszu Niepodległości, a następnie rząd ogłosił organizację innego marszu, który przejdzie po tej samej trasie. Sejm przyjął ustawę o 12 listopada wolnym od pracy, a prezydent Andrzej Duda ją podpisał. Szef MSWiA Joachim Brudziński zaprasza protestujących mundurowych na rozmowy. W Stanach Zjednoczonych Amerykanie wybrali Izbę Reprezentantów i Senat. Taka była środa w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje.

Marsz Niepodległości zakazany. Będzie inny, prezydent objął go patronatem

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała dziś organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada . Jednym z powodów były względy bezpieczeństwa. Prezydent Warszawy wymieniła sytuację kadrową w policji. Gronkiewicz-Waltz sugeruje, że policja nie poradzi sobie ze skutecznym zabezpieczeniem zgromadzenia.



„Po pierwsze bezpieczeństwo”. Prezydent Warszawy zakazała Marszu Niepodległości TVN24/x-news

Dwie godziny po tej decyzji odbyło się pilne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania ustalono, że zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Zostanie objęty patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Jego organizacją zajmie się rząd.





Jak poinformował Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, Andrzej Duda zaprasza na udział w tym marszu wszystkich Polaków.





Bosak: Marsz Niepodległości swojej trasy nie zmieni

Jutro przed godziną 9:00 złożymy odwołanie do sądu od decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz - tak Krzysztof Bosak odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie o decyzję prezydent Warszawy, która postanowiła zakazać organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Jak były poseł i wiceprezes Ruchu Narodowego komentuje informację, że prezydent z premierem ustalili, iż zorganizują własne uroczystości państwowe: marsz, który pójdzie tą trasą, którą chodzili narodowcy? To zdumiewający, zaskakujący ruch. (...) To wyglądałoby jak próba przejęcia Marszu Niepodległości, na co politycy mieli apetyt od dawna - mówi gość Marcina Zaborskiego. I zapewnia: Marsz Niepodległości na pewno swojej trasy nie zmieni.



12 listopada wolny od pracy

12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy. Sejm przyjął w środę wszystkie poprawki Senatu do ustawy ustanawiającej ten dzień Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał.

Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, że sklepy w najbliższy poniedziałek mają być zamknięte.





Protest mundurowych. Brudziński zaprasza na rozmowy

Kolejny dzień protestu służb mundurowych w Polsce. Po policyjnej "psiej grypie", do strażaków dotarła "czerwonka" - również oni zaczynając brać zwolnienia lekarskie.

W związku z sytuacją minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zaprosił na czwartek na godz. 11 przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podległych MSWiA. Spotkanie odbędzie się w siedzibie ministerstwa.

Związkowcy zgodzili się, choć chcieli spotkać się na neutralnym gruncie. W związku jednak z sytuacją w służbach mundurowych, funkcjonariusze są w stanie zrezygnować z tego warunku.

Izba Reprezentantów dla Demokratów, Senat dla Republikanów

We wtorkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu Stanów Zjednoczonych Partia Demokratyczna przejęła od Republikanów kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale ci drudzy utrzymali większość w Senacie, wynika z ogłoszonych do tej pory rezultatów.

Takie rozstrzygnięcie nie jest zaskoczeniem, gdyż wskazywała na to większość przedwyborczych sondaży i symulacji. Oznacza ono, że prezydentowi Donaldowi Trumpowi znacznie trudniej będzie przeforsowywać w Kongresie swój program, ale z drugiej strony nie było żadnej "niebieskiej fali" (niebieski to kolor Partii Demokratycznej), która według niektórych miała zalać Kongres. Utrzymanie przez Republikanów Senatu znaczy również, że procedura impeachmentu prezydenta, o której czasem wspominali bardziej radykalni Demokraci, nie ma żadnych szans.

Szydło o proteście policjantów: Minister Brudziński świetnie sobie radzi

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Poprawiliśmy nasz wynik wyborczy - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM była premier Beata Szydło. Oczywiście to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że wszystko się udało, bo pewnie te oczekiwania, jeśli chodzi o duże miasta, były być może większe. Natomiast bądźmy realistami - to nigdy nie był dla nas łatwy teren - dodała wiceprezes Rady Ministrów w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Jestem wicepremierem, który ma dużo obowiązków i dużo pracy - przekonywała była szefowa rządu. Pan premier zaproponował mi, żebym pracowała w rządzie, żebym dalej z nim współpracowała, i te obowiązki, które wykonuję, mam powierzone przez pana premiera - dodała Beata Szydło. Jestem wicepremierem w rządzie PiS (...), między innymi zajmuję się sprawami społecznymi - wyjaśniła. Pytana o to, czy zaproponuje zatem protestującym policjantom mediacje, powiedziała: "Wicepremier nie może wchodzić w uprawnienia poszczególnych ministrów. A jeśli chodzi o negocjacje z policjantami, to pan minister Brudziński świetnie sobie radzi".

Ryszard Szurkowski walczy o powrót do zdrowia. I Ty możesz pomóc

Przyjaciele legendarnego polskiego kolarza Ryszarda Szurkowskiego chcą mu pomóc w powrocie do zdrowia i pełni sił. Wybitny polski sportowiec miał poważny wypadek podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Jest częściowo sparaliżowany. Czeka go długa i kosztowna rehabilitacja.

Możemy wesprzeć finansowo kolarskiego mistrza walczącego o powrót do sprawności fizycznej.

Uzdrowisko Kamień Pomorski jest jednym z najnowocześniejszych centrów rehabilitacyjnych w naszym kraju; ma bazę zabiegową i zaawansowane technologicznie urządzenia: egzoszkielet i lokomat.

Pomnik Lecha Kaczyńskiego już na placu Piłsudskiego

Pomnik Lecha Kaczyńskiego jest już w Warszawie. Wykonana z brązu ponad 3-metrowa figura byłego prezydenta została przywieziona na lawecie przed siedzibę Garnizonu Warszawa.

Pomnik jest ustawiony przodem do Grobu Nieznanego Żołnierza. Teren jest ogrodzony metalowym płotem.

Twoje Zdrowie: Myślisz, że to menopauza? Zbadaj swoją tarczycę

Jak przygotować się do menopauzy i jak długo może trwać? Między innymi na takie pytania podczas wideoczatu odpowiadał ginekolog dr Tomasz Basta. W tym tygodniu w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM" zajmowaliśmy się klimakterium, czyli ostatnią miesiączką.