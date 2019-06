Siedem tygodni po wykryciu skażenia, do Polski znów płynie pełnowartościowa ropa z Rosji rurociągiem "Przyjaźń". Jak powiedział w rozmowie z RMF FM szef Orlenu, koncern ma wkrótce wyliczyć kwotę odszkodowania, o które będzie się ubiegać od Rosjan za zanieczyszczoną ropę - to jedna z głównych informacji weekendu. Istotnie działo się także w polskiej polityce - Platforma Obywatelska i Nowoczesna oficjalnie zapowiedziały, że utworzą wspólny klub parlamentarny. Niedziela przyniosła z kolei tragiczną informację z dróg: Na A6 w zderzeniu sześciu aut osobowych i ciężarówki zginęło 6 osób. Co jeszcze działo się w sobotę i niedzielę? Oto nasze podsumowanie dnia.

Rekompensaty za brudną ropę. Szef PKN Orlen: W najbliższych dniach wyliczymy kwotę odszkodowania

Siedem tygodni po wykryciu skażenia, do Polski znów płynie pełnowartościowa ropa z Rosji rurociagiem "Przyjaźń". Na razie jedną nitką. Pozostałe dwie mają działać od początku lipca. W nadchodzących dniach koncern Orlen ma wyliczyć kwotę odszkodowania, o które będzie się ubiegać od Rosjan za zanieczyszczoną ropę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odpowiada też na uwagi prezesa rosyjskiej firmy Transneft Nikołaja Tokariewa, który w niedawnej wypowiedzi dla rosyjskich mediów stwierdził m.in.: "Nie wiem jak Polacy mogą się ubiegać o odszkodowania".



6 ofiar śmiertelnych. Tragiczny karambol pod Szczecinem: Zderzyło się 7 aut, część spłonęła

Tragedia na trasie A6 pod Szczecinem. W zderzeniu sześciu aut osobowych i ciężarówki, zginęło 6 osób. Cztery - jak ustaliła reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska - trafiły do szpitali.



Schwytano podejrzewanego o uprowadzenie, bicie i gwałcenie młodej kobiety w Chełmży

Policja schwytała mieszkańca Chełmży podejrzewanego o uprowadzenie, bicie i gwałcenie młodej kobiety, która w stanie zagrożenia życia trafiła do miejscowego szpitala.

Służby zaalarmowała dyrekcja placówki.

Poszkodowana kobieta zeznała, że została uprowadzona i przez kilka dni była przetrzymywana w pustostanie na terenie dworca kolejowego w Chełmży. Tam - jak relacjonowała - oprawca bił ją i wykorzystywał seksualnie.

W sobotę ruszyły poszukiwania napastnika, w niedzielę przed południem policjanci ujęli podejrzewanego: zatrzymali go w mieszkaniu na terenie Chełmży. Z nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM wynika, że chodzi o 31-letniego Michała K., mieszkańca tego kujawsko-pomorskiego miasta.

"Wolność, równość, miłość". Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości

W sobotę po południu po raz 19. stołecznymi ulicami przeszła Parada Równości. Po raz pierwszy impreza objęta była patronatem prezydenta miasta. "Bardzo mi zależy, żeby Warszawa była otwarta, tolerancyjna i dzisiaj dokładnie taka jest" - podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zgodnie z szacunkami ratusza w Paradzie Równości wzięło udział 47 tys. osób, natomiast organizatorzy mówią o prawie 80 tys. uczestników na 8 km parady. Pytana o frekwencję na Paradzie Równości, stołeczna policja podkreśliła, że szacunki dotyczące liczby zgromadzonych osób pozostawia "części ekspertów i dziennikarzy".

Platforma i Nowoczesna łączą siły. Schetyna: "Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli"

Platforma Obywatelska i Nowoczesna utworzą wspólny klub parlamentarny - oficjalnie zapowiedział to w trakcie wspólnego posiedzenia rad krajowych obu ugrupowań lider Platformy Grzegorz Schetyna. "Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli" - ogłosił. Odnosząc się do przegranych dla Koalicji Europejskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego, przyznał, że "to dla nas chwila próby", i równocześnie podkreślił: "Dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, (...) nie da się nas pokonać".

Jedni mówią, że prawie 40 procent to jednak dużo, inni załamują ręce i biadolą, że to zbyt mało (...). Trzeba patrzeć naprzód, to jest ten czas i o wiele ważniejsze od tych liczb jest to, jak my się dzisiaj zachowamy: czy będziemy razem, czy damy się rozbić, czy opuścimy głowy, czy podniesiemy je wysoko, czy się poddamy, czy zmobilizujemy, czy stać nas na to, żeby znowu zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy, czy będziemy narzekać i zagadamy się na śmierć (...) To dla nas chwila próby - podkreślał lider Platformy.

To jest czas, kiedy poznaje się ludzi, to jest czas, kiedy trzeba pokazać charakter. Dopóki stoimy ramię przy ramieniu, dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, dopóki to, o co walczymy, nie przestaje być dla nas ważne - nie da się nas pokonać - zaznaczył.

"Zobaczyć Neapol i umrzeć", czyli wyjazdy integracyjne nowych europosłów

Część polskich eurodeputowanych będzie przez najbliższy tydzień wypoczywać na zagranicznych wyjazdach integracyjnych. Czekają na nich drogie hotele, wycieczki i kosztowne kolacje. Europosłowie PiS wraz całą frakcją EKR będą z Neapolu robić wypady na Wezuwiusza i odwiedzą Pompeje, a europosłowie PO i PSL ze swoją frakcją EPL - będą wylegiwać się na Plaży La Concha w San Sebastian w Hiszpanii.



K2 zimą ma swój "szklany sufit". Jak go przebić?

"Jeżeli stawką jest K2 zimą i ma to być bezpieczny atak na szczyt, a nie szaleńczy, to trzeba sobie przygotować przynajmniej zaplecze badawcze, pomiarowe, by nie pchać się w kłopoty. Ten fragment globusa jest inny niż cała reszta" - mówi RMF FM Michał Pyka, nazywany przez polskich himalaistów "K2 Jet Stream Managerem".

Swoimi analizami danych pogodowych Pyka wspomagał ostatnią polską zimową wyprawę na K2, ale też Andrzeja Bargiela, gdy ten dokonywał pierwszego w historii zjazdu na nartach z tego ośmiotysięcznika.

K2 to góra, na której zimą wciąż jeszcze nikt nawet nie zbliżył się do wysokości 8000 metrów. Dlaczego? W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem Michał Pyka nazywa to "szklanym sufitem".

Środa Śląska - tajemnicze miasto skarbów

Środa Śląska była dziś Twoim Miastem w Faktach RMF FM. Nasze żółto-niebieskie miasteczko mogliście znaleźć na pl. Wolności niedaleko ratusza.